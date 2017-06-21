Osmanlıspor ve Bülent Uygun birlikteliği başlamadan bitti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, prensipte üç yıllık anlaşmaya vardığı teknik direktör Bülent Uygun'la imza atmaktan vazgeçti.

Teknik direktörlük koltuğuna Bülent Uygun’u getirmesi beklenen Osmanlıspor, prensip anlaşmasına vardığı teknik adamla anlaşmaktan vazgeçti. Tarafların üç yıllık sözleşme imzalaması beklenirken anlaşmazlığın sebebi açıklanmadı.

Fanatik’in haberine göre Başkent ekibi teknik direktör arayışlarına derhal başlarken Bülent Uygun kararı ile ilgili bir açıklama yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

Deneyimli teknik direktör geçen sezon Gaziantepspor’da görev yapmış ve takımının küme düşmesinin ardından Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Osmanlıspor ile görüşmelere başlamıştı.