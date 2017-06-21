Nazilli Belediyespor Nobre’nin peşinde

Spor Toto 2'nci Ligi ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la 1'inci Lig'e yükselme sevinci yaşayan yıldız golcüsü Mert Nobre'nin peşine düştü.

Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Fatih Akyel’in raporu doğrultusunda harekete geçip Brezilya asıllı Türk oyuncuyu takıma kazandırmak için harekete geçti.

Mert Nobre, 2003-04 sezonundan beri süren uzun soluklu Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da şampiyonluk yaşadı. Brezilyalı golcüyle temlas kurulması, sıyah beyazlı taraftartarlar arasında heyecan yarattı.

Siyah beyazlılar, Nobre’nin yanı sıra Altınordu’dan ayrılan Galatasaray patentli golcü Hasan Kabze’yle de görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin 2 oyuncudan birini Nazilli Belediyespor’a kazandıracağı öğrenildi.

Nazilli Belediyespor’un sol beke ise Kocaeli Birliksporlu Gökhan Meral’i düşündüğü kaydedildi. Körfez ekibiyle masaya oturan Nazilli Belediyespor’un transferde önemli yol katettiği ifade edildi. Nazilli Belediyespor, aynı takımdan stoper Emre Balak’ı resmen kadrosuna katmıştı.

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