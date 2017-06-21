Milli basketbolcu Tilbe Şenyürek: “Asıl turnuva şimdi başlıyor”

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Tilbe Şenyürek, çeyrek finalde karşılaşacakları Yunanistan'ın kendilerine çok benzediğini belirterek, "Çok hırslı bir takım, ülkeleri ve bayrakları için inanılmaz mücadele ediyorlar. Zorlu bir maç bizi bekliyor" dedi.

FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonasında yarın Yunanistan ile çeyrek final maçına çıkacak Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın genç oyuncusu Tilbe Şenyürek, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da DHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

Hradec Kralove kentinde oynadıkları grup maçlarının İtalya karşılaşması dışında beklediklerinden kolay geçtiğini söyleyen Şenyürek, “Belarus maçı daha zor geçecek diye düşünüyordum ama son maçta iddiası kalmadığı için kolay geçti. İtalya’dan böyle bir performans beklemiyorduk ama beklediğimiz gibi 3’te 3 yaptık. Kesinlikle gruptan çıkmak istiyorduk. Bu da hiç fire vermeden oldu. Şimdi daha zor maçlar oynayacağız. Çeyrek finalde zorlu rakipler var, asıl turnuva şimdi başlıyor diyebiliriz. Herkes ilk 5’e girip Dünya Şampiyonası’na gitmek için varını yoğunu ortaya koyacak. Güzel bir enerjimiz var ve git gide antrenmanlarımıza da yansıyor. Zaten samimiyetimiz ve enerjimiz bence başarıyı bize getirecektir” diye konuştu.

Çeyrek finalde karşılaşacakları Yunanistan’ı da değerlendiren genç oyuncu, “Bize benziyorlar aslında. Basketbol kalitesi olarak benziyorlar, ancak bizde daha iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. Bizde daha kaliteli, profesyonel ve Euroleague görmüş oyuncular var. Onlarda da var tabii ki ama bize şöyle benzetiyorum; çok hırslı bir takım, ülkeleri ve bayrakları için inanılmaz mücadele ediyorlar, geride de olsalar önde de olsalar… Dün de maçı hiç bırakmadılar. Çok hırslı bir takım gördük. Bu yüzden de Yunanistan’ın genel yapısını bize benzetiyorlar. Bizim gibi, enerjileri birbirinden kopmayan bir takım gibi görünüyorlar. Çekişmeli ve zor bir mücadele bizi bekliyor ama özellikle uzun pozisyonlarda onlardan daha üstün olacağımızı düşünüyorum. Kuanitra Hollingsvorth ve benim oyuna girdiğim zamanlarda içeriyi besleyeceğimizi, içeride oynayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki koçun da doğrultusuyla bunları maçta göreceğiz. Dediğim gibi çok zor bir maç bizi bekliyor ama umarım ki bu mücadeleden de galibiyetle ayrılırız” ifadesini kullandı.

Uzun oyuncu olmasına rağmen iyi bir 3’lük istatistiğine sahip olmasıyla ilgili de Tilbe, “İdmanlarda 3 de oynasam, 5 de oynasam antrenörümüz dışarıya açılmamı istiyor. Oradan yüzdem daha yüksek olduğu için olabilir. Bazen 3’lük isabetim, orta mesafeli 2’lik atıştan daha isabetli olabiliyor. Ben aslında içeriden de oynamayı seviyorum ama Kuanitra Hollingsvorth ile birlikte oynadığım zamanlar, içeriye yeterince girdiği için bana çok fazla gerek kalmıyor diyebilirim. İçeride de oynamayı seviyorum. Zaten 3’lük isabetimiz çok az olduğu için daha çok dışarıdan denemek istiyoruz. Rahat zamanlarda da 3’lük atışı kullanmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Taraftara da çağrıda bulunan milli oyuncu, şunları söyledi: “Gelmeden önce de biz sosyal medya hesaplarımızdan ve röportajlarımızda söyledik. Burada yaşayan Türklerin organizasyondan haberdar olmasını ve buraya gelmesini istedik. Yine söylüyoruz aynı şekilde ve burada daha çok Türk taraftarın olacağını düşünüyorum. Zaten Türkiye’den ailelerimiz ve arkadaşlarımız, büyük bir taraftar grubu Perşembe günü bizi desteklemeye geliyor. Grup maçlarını oynadığımız kent biraz daha küçük bir yerdi. Bu yüzden buraya daha fazla Türk taraftarın geleceğini düşünüyorum. Bu nedenle güzel bir organizasyon olacağını umuyorum.”