Meksika, Yeni Zelanda’yı 2-1’le geçti

Rusya'nın ev sahipliğindeki FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda A Grubu mücadelesinde Meksika, Yeni Zelanda'yı 2-1 mağlup etti.

FIFA Konfederasyonlar Kupası A Grubu mücadelesinde Meksika, Yeni Zelanda’yı 2-1’lik skorla mağlup etti ve grupta liderliğe yükseldi. 42’de Chris Wood’un golüyle 1-0 öne geçen Yeni Zelanda üstünlüğünü koruyamazken turnuvaya veda eden ilk takım oldu.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Meksika, 54’te Raul Jimenez ve 72’de Oribe Peralta’nın golleriyle öne geçerek 3 puana ulaştı. Müsabakanın son dakikalarında iki takım oyuncuları bir gerginlik yaşarken video hakem uygulaması yine öne çıktı. İnceleme sonunda Meksika’dan Hector Herrera ve Diego Reyes ile Yeni Zelanda’dan Michael Boxall sarı kart gördü.

Grupta bu sonuçlarla Meksika ve günün ilk maçında Rusya’yı 1-0 mağlup eden Portekiz 4’er puanla liderliği paylaşırken toplamda 4 golü bulunan Meksika ilk sırada yer aldı. İkinci Portekiz’i 3 puanlı ev sahibi Rusya takip ediyor. Turnuvaya veda eden Yeni Zelanda ise puansız ve son sırada. 24 Haziran’daki son maçlarda Rusya, Meksika ile Portekiz ise Yeni Zelanda ile kozlarını paylaşacak. Portekiz, Rusya`yı Ronaldo`yla devirdi Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda A Grubu mücadelesinde Portekiz, Rusya'yı Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku