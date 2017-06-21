Manchester City’nin yıldızı Gabriel Jesus’un anne sevgisi bir başka

Manchester City'de forma giyen Gabriel Jesus'un anne sevgisi bir başka... Brezilyalı futbolcu, hayatında büyük yer kaplayan annesinin portresini koluna dövme yaptırarak bu sevgisini ölümsüzleştirdi.

Futbolcular genelde annelerinden çok menajerliklerini de yapan babaları ile tanınırlar. Üstelik bu tanınma genelde kötü olaylarda ortaya çıkar. Babasının imza attırdığı takıma gitmeyen, babaları ile birlikte vergi kaçırdığı için ceza alan, babalarının oğlunun oynatılmamasına ya da yanlış bölgede oynatılmasına tepki gösteren futbolcular sık sık medyada haber olurlar. Hem ülkemizde hem de yurt dışında yaşanan bu örneklerin aksine Manchester City’de forma giyen Gabriel Jesus, babası ile yaşadığı sorunlarla değil, annesine olan sevgisiyle gündeme geldi. Üstelik bu öyle bir sevgi ki, Brezilyalı futbolcunun annesinin portresini vücuduna dövme yatırmasına kadar uzandı. Annesi Vera’yı hayatının merkezine alan Gabriel Jesus, şimdiye kadar ona haber vermeden neredeyse tek bir karar bile almadı.

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Liglerin bitmesinin ardından soluğu Brezilya’da annesinin yanında alan Gabriel Jesus, gider gitmez sanatsal bir olayın içine girer. Dövme yaptırmaya karar veren yıldız futbolcu, ne forma numarasını, ne sevgilisinin resmini ne de futbol ile ilgili bir temayı seçer. Gabriel Jesus’un seçimi, çok sevdiği annesinin portresinden başka bir şey değildir. Hayatta sadece iki idolü olduğunu söyleyen Brezilyalı yıldız, bunların Tanrı ve annesi olduğunu söyler. Annesi Vera’yı çok sevdiğinin altını çizen Gabriel Jesus, koluna onun portresini dövme yaptırdıktan sonra Instagram hesabından ‘Teşekkürler anne’ mesajı ile takipçileri ile paylaşır.

Gabriel Jesus’un koluna dövmesini yaparak onurlandırdığı annesi Vera, yıldız futbolcunun sadece idolü değildir. Gabriel Jesus’un kazandığı tüm para Vera’nın hesabına yatar. Vera da, tıpkı çocukluğunda olduğu gibi, oğlu parasız kaldıkça cebine harçlık koyar. Bu durumdan hiç şikayetçi olmayan 20 yaşındaki futbolcunun Palmeiras ile imzaladığı ilk sözleşmede de annesinin imzası vardır. Palmeiras’ın ödediği tüm parayı alan Vera, oğlunun ayakları yere bassın diye sadece onun ihtiyacı olacak kadar parayı cebine koyar. Tam bir finans müdürü gibi davranan Vera, böylece oğlunun parayı bulup şımarmasını önlemeye çalışır. Şimdilik bunda başarılı olduğu da rahatlıkla söylenebilir.

Vera sadece Gabriel Jesus’u mali yönden denetlemez. Kız arkadaşları ile ilişkilerine de müdahale eder. Gabriel Jesus’un sevgili olduğu kızları karşısına alan Vera, oğlu ile yatmalarının yasak olduğunu kesin bir dille onlara iletir. Böylece oğlunun saha içindeki performansının düşmesine kendince engel olur. Gabriel Jesus için de hayatında oldukça büyük bir yer kaplayan annesinin portresini, koluna dövme olarak yaptırmasından daha doğal bir şey yoktur.