Lakers LeBron James ve Paul George için ilk hamleyi yaptı

Los Angeles Lakers'tan Paul George-LeBron James için ilk hamle! D'Angelo Russell gönderildi...

NBA’de Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers, gelecekteki süper yıldız takviyesi düşüncesiyle önemli bir genç yıldızını kadrodan gönderme kararı aldı.

Kobe Bryant döneminden bu yana bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen ve NBA’in en kötü takımlarından birisi haline gelen Los Angeles Lakers’tan radikal değişiklik… 2015 yılında 2. sıradan seçtiği D’Angelo Russell’i takımdan gönderen Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ile yaptığı takas anlaşması ile önümüzdeki yaz kadrosuna süper yıldız katabilecek maaş bütçesine sahip olacak.

Bu takasa göre genç oyun kurucu D’Angelo Russell ile veteran pivot Timofey Mozgov Doğu Konferansı’nın en kötü ekiplerinden Brooklyn’in yolunu tutarken, Brooklyn pivotu Brook Lopez ve 27. tur seçim hakkı da Los Angeles’ın oldu. Bu takasla beraber önümüzdeki oyuncu seçimlerinde 2. sıradan tercihini yapması beklenen Los Angeles’ın UCLA’nın yıldızı Lonzo Ball’u kadrosuna katabilecek alan açıldı. Ayrıca, 3 yıllık sözleşmesi olan Mozgov’u takımdan göndererek 2018 yazında sözleşmesi sona erecek olan Lopez’i kadrosuna katan Los Angeles, 2018 yazında 30 milyon dolar civarında bir maaş bütçesine sahip olacak.

Eski günlerine dönme arayışlarında olan Los Angeles için takıma bir süper yıldız takviyesi kaçınılmaz görüyor. Her fırsatta Los Angeles’a olan bağını belirten Indiana Pacers forveti Paul George, Cleveland Cavaliers’ı tarihinde ilk şampiyonluğuna taşıyan LeBron James ve Chicago Bulls’ta bir türlü istediği takıma sahip olamayan Jimmy Butler, Pasifik ekibinin listesindeki ilk 3 isim olarak düşünülüyor.

Brooklyn tarafında da yüzler gülüyor. Los Angeles’ın aksine kötü derecelere rağmen kadrosunda çok önemli genç yıldızlara sahip olmayan takım, 2015’in 2 numarası Russell ile ilk adımı atmış gözüküyor. 21 yaşındaki oyuncu, Brooklyn’in yukarılara tırmanma hedefindeki en önemli isim olma yolunda.

2016-17 sezonunda D’Angelo Russell 15.6 sayı 4.8 asist, Brook Lopez 20.5 sayı 5.4 ribaunt ve Timofey Mozgov da 7.4 sayı 4.9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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