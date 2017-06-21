Kerem Gülmez Karesispor’da

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin yeni takımı Karesispor Basketbol, transferlere devam ediyor. Bursasporlu Şahin Ekmen'in ardından Eskişehir Basket'ten Kerem Gülmez'i kadrosuna kattı.

TOFAŞ altyapısından yetişten Bursaspor ve Eskişehir Basket formaları giyen 1994 doğumlu ve 1 metre 91 santimetre boyundaki skorer gard Kerem Gülmez, 2016-2017 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi’nde 11.07 dakika, 3,6 sayı, 1.1 ribaund, 0,9 asist, yüzde 21 üç sayı ve yüzde 69 iki sayılık ortalamalarını yakaladı.

Atletik özellikleri, oyun zekasının yüksekliği yanı sıra istikrarlı şutları ile tanınan Kerem’in transferiyle ilgili açıklama yapan Antrenör Fahri Güler, “Kerem daha önceden takip ettiğimiz, genç bir oyuncu. Türkiye Basketbol Ligi’nden Basketbol Süper Ligi’ne yükselen bir takımdan bize geliyor olması nedeniyle tecrübesi ve oynayacağı iyi basketbol ile takıma büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Transfer iki taraf için de hayırlı olsun” açıklamasında bulundu. Güler, basketbol taraftarının izlemekten keyif alacakları bir takım kurduklarını ifade ederek, “Bu konuda bizlere her türlü desteği veren Karesi Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.