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Josef de Souza Sao Paulo tesislerinde

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Sao Paolo kulübünü ziyaret etti.
09:1121 Haziran 2017
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Josef de Souza Sao Paulo tesislerinde

2014-2015 sezonlarında Brezilya ekibinin formasını giyen Souza, tatil için gittiği ülkesinde eski kulübünü ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

Burada bir açıklama yapan Souza, ‘Ziyaretim sırasında harika anlar yaşadım. Herkesle konuştuk, gülüştük. Rogerio’yu koç olarak gördüğüm için de ayrıca mutluyum” dedi.

Sao Paulo’da şampiyonluk kazanamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Souza, taraftarların ilgisinden memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

‘Umarım bir gün Sao Paulo’ya dönerim’ diyen Souza, takıma başarılar diledi.

Etiketler
brezilya Fenerbahçe Josef De Souza
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