Igor Tudor’dan canlı yayında önemli açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, gündeme dair sorulara canlı yayında yanıt verdi. Bruma'dan Sneijder'ya yeni transferlerden Süper Lig'de en beğendiği üç oyuncuya kadar her konuda fikir belirten Tudor, Galatasaray'ın son iki sezondaki performansını 'rezillik' olarak değerlendirdi.

NTV Spor’da canlı yayın konuğu olan Igor Tudor, Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay’ın sorularını yanıtladı

Igor Tudor takıma ilk geldiğinde karşılaştığı manzarayla ilgili konuşurken Galatasaray’ın son iki sezon aldığı dereceler için rezillik ifadesini kullandı. Soyunma odasındaki sorunlarla ilgili saatlerce konuşabiliriz, karışık bir durum gördüm’ diyen Tudor, ‘Takımın durumu fiziksel ve psikolojik olarak iyi değildi. Genç bir hocayım belki ama bu durumdayken takımı analiz etmek geleceği düşünürsek benim için avantaj. Bu kısa dönemde çok şey öğrendim.” diye konuştu.

“Yeni hoca geldiğinde hep büyük değişiklikler ve daha iyi sonuçlar beklenir. İlk maçlarda aldığım sonuçlar beklenen gibi değildi. Bunu açıklaması kolay değil. Biraz karışık. Benim çalışma tarzıma olan adaptasyon süreci, takımın durumu vs. dürüst olmam gerekirse yaptığım taktiksel değişiklik takıma faydalı olmadı. Taktiksel değişikliği yapmamızın en önemli nedeni defansif anlamda daha güçlü olmak ve daha az gol yemekti. Burada önemli olan sonuçlar. Diğer taraftan şans faktörü ve oynadığınız rakipler de önemli. Kilit nokta sonuç. Sonuç geldiği zaman yaptığınız şeyler daha olumlu görünüyor, gelmediğinde olumsuz görünüyor.”

Sneijder’ın fiziğine yansıdı

“Aslında oyuncularım antrenmanlarda hep hazırdı. İlk 20 maçın 19’unda rakipten daha az koşmuş bir Galatasaray vardı. Yeni hoca geldiğinde kendisinden bir şeyler eklemek ister. Benim futbola bakış açımla, Galatasaray’ın o zamana kadar oynadığı futbol arasında büyük farklar vardı. Antrenman temposu için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Oysa ki ben normal bakışımın yüzde 60’ıyla antrenman yaptırdım takıma. Bu önceki Galatasaray antrenman temposunun iki katıymış. Tabii ki ben onlara adapte olacağım ama diğer taraftan onlar da bana adapte olmalı. Wesley için konuşursak antrenmanlarım fiziğine de yansıdı. Antrenmanda hep çalışmaya hazır bir Sneijder vardı.”

Antrenman sorunu

“Oyuncular başlangıçta çok zorlandılar. Kasla bağlantılı sıkıntılar da yaşadılar. En büyük sıkıntı mental olarak adaptasyondu. Çünkü antrenmanda tabiri caizse acı çekmeniz lazım. Daha iyi bir yerlere gelebilmeniz için o acıyı çekmeniz lazım. Beni çok şaşırtan bir şey vardı mesela herkes aynı şeyi söylüyordu. Zor bir grup ve çalışmayı sevmeyen bir grup diyorlardı oyuncular için. 2-3 oyuncu 4 oyuncu belki problemli olabilir. Soyunma odasına geldiğimde bu sayının 4’ten çok çok fazla olduğunu gördüm. 3-4 aylık tecrübemle küçük bir kitap yazabilirim.”

Yenilen goller

“Yenilen goller kabul edilemez. Çok gol yedik. Duran toplarda çok çalıştık. Bu konuda kendimizi geliştirdik ancak diğer taraftan uzun bir takım değiliz bu da duran toplarda sorun yaratıyor. Takım çok gol yediği zaman mutlaka o dörtlü defans ya da kaleci bir hata yapıyordur ama takım iyi organize olmuşsa mutlaka daha az gol yersin. Eğer yediğin gol sayısını minimuma çekmek istiyorsan buradaki ana nokta 4’lü defansının hata yapmamasıdır. Üç aydır takıma söylediğim vücut olarak 18 yaşında olmaları gerektiği. Bu da takımı çıldırtıyor. Orta geliyorsa en az 8 kişinin 18 içinde olması gerekiyor. O konuda son dönemde çok geliştik. Çok gol yemekte belki de kalite eksikliği de etken olabilir. Eğer önde baskı yapıyorsan otomatik olarak daha az gol yiyorsun. Bunlara odaklanmamız gerek. Benim de sevdiğim önde baskılı futbol. Ama burada tabii ki önemli olan elinizde bulunan karakteristiği. Buna uygun futbolcu varsa yapabilirsiniz. Bu stile uygun adapte olabilecek oyuncular bakıyoruz.”

Transfer politikası

“Sayının kaç olacağını bilmiyoruz, kimin geleceğini de bilmiyorum. Televizyonda söylenen bazı isimler var. Birkaçı doğru. Tabii ki paraya endeksli bir konu bu. Genelde bütçeniz ne kadarsa o kadar çok kazanma şansınız artar. Kesinlikle farklı bir oyun stiliyle yeni bir takım yapmak istiyoruz. Daha dinamik, tempolu oynayan bir takım istiyoruz. Birkaç ay öncesinden bunun çalışmasını yapmaya başladık. Eminim ki kısa dönemde yeni arkadaşlar takıma katılacaktır. Birçok pozisyona transfer yapmak istiyoruz.”

Sneijder’ın durumu

“Sneijder’a bakacağız. Bir yıl daha kontratı var. Şunu biliyorum ki menajeri birçok kez kulübümüzle konuştu. Hep beraber bir karar alacağız. Galatasaray için en iyi ne olacaksa o şekilde bir karar alacağız.”

Belhanda’nın durumu

“Belhanda çok yüksek kalitede bir oyuncu. Çalışkan mantalitesi iyi. Eğer gelirse çok önemli bir oyuncu olacaktır. Sneijder da Belhanda da iyi oyuncular. Birlikte bir formül bulup oynatabiliriz.”

Gomis

“Geride 4’lü defans garanti olacak. Bir üst seviye stoper istiyoruz. Şimdilik bir stoper. Geçen isimlerle görüştüğümüz doğru. Çok kaliteli bir forvet arıyoruz. Gomis’i şu anda konfirme edemem. 15-20 gol atan bir forvete ihtiyacımız var. Bu tip karakteristiklerden konuşmayı sevmem. İstediğim iyi bir forvet. Çok iyi olmasın ama 30 gol atan bir forvet olsun hemen alırım.”

Daha çok gol istiyor

“Şampiyon olmak için kanatların gol atması, orta sahaların skora destek olması lazım. Yasin ve Bruma tamam. Ancak forvetin daha fazla gol atması gerekiyor. 10 numaranın 10 gol, kanatların da o civarda gol atması gerekiyor.”

“Hiçbir zaman yetmez. Hocalar devamlı daha fazla oyuncu ister. Bu yüzden zaman yok para yok diyorum. Yeni gelen oyuncular için iş etiğine önce bakıyoruz, sonra kaliteye bakıyoruz. Biz bireysel oyuncular istemiyoruz, takım istiyoruz.”

Bruma

‘Bruma’yı çok seviyorum. Üst seviye ve genç bir oyuncu. Eğer bir oyuncu gençse onu affedebilirsin. Diğer oyuncular Bruma’nın yaptıklarından sonra ne yapacaksınız diye size bakıyor. Bazen bir gözünüzü kapatmanız gerekebilir. Ama diğer taraftan takımı da diğer oyuncuları da korumanız, biraz politik olmanız gerekiyor. Öncelikle kendiniz olmanız gerekiyor. Benim kesinlikle düşüncem hiçbir bireysel oyuncunun takımın önüne geçemeyeceği yönünde. Ben İbrahimovic’le oynadım. Hem oyunculuk hem de hocalık kariyerimde birçok şey gördüm ama Bruma’nın yaptığı şeyleri daha önce hiç görmedim. Biraz eğitimle ilgili alakalı. Limitleri aşıyordu bazen. Soyunma odası çok hassas bir yer. Duygusal bir yer. Bir anda her şeyi bozabilirsiniz orada.”

Östersunds

“Östersund maçı için bu kurada çok şanslı olduğumuzu söyleyemem. Ama bir bahanemizin de olmaması gerekiyor. Buradaki sıkıntı klasik sezon başını yaşayamayacak olmamız. Yeterli zaman yok. Bu maçlar sezon başında hazırlık maçı gibi olacak.”

Süper Lig’de beğendiği üç oyuncu

“Süper Lig’den almak isteyeceğim oyuncular Atiba, Kjaer ve Cengiz Ünder olur. Kolay bir lig değil Süper Lig. Beni pozitif olarak şaşırtan bir lig. Fenerbahçe yeni hocayla anlaştı, yeni oyuncular getiriyor. Biz yeni takım kuruyoruz. Trabzon da iyi yatırımlar yapıyor. Beşiktaş ve Başakşehir zaten iyi performans gösterdiler. Çok enteresan bir lig bekliyoruz.”

Video hakem

“Video hakem uygulaması hoşuma gidiyor. Daha alt seviyelerde takım çalıştırdığımda hakemler hep üst seviyelerdeki takımların yanındaymış gibiydi. Hajduk’tayken Dinamo hakemleri kontrol ederdi. Yunanistan’da daha acı bir durum vardı. Hakemler Olymipakos’un kontrolündeydi.”

Sabri’nin durumu

“Sabri’yi çok seviyorum. İyi bir insan. Ancak futbolda bu tip şeyler de var. Duygularla işi karıştırmamak gerekiyor. Yeni bir takım yapıyoruz. Yeni bir enerji yüklemek, yeni bir mentalite ve yeni bir kadroya ihtiyacımız var. Hem ben hem de kulüp bunu yapmamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Çünkü şampiyon olmak istiyoruz. Kolay olmayan sempatik olmayan kararlar almak zorundayız. Güçlü olup kararları almalıyız.”

Gidecek isimler ve Arda Turan

“Gidecekler ve gelecekler konusunda çok yakın bir sürede açıklama yapacağız. Buna ben ve kulüp birlikte karar veriyoruz. Centilmen bir kulüpte çalışıyorum. (Gülerek) Mert hariç (tercüman) herkes centilmen. Bildiğim kadarıyla Arda Barcelona’da oynamak istiyor. Şu an Galatasaray’a gelmesi rüya olur.”

İtalyan teknik direktörler

“Juventus'ta en iyi hocalarla çalıştık. Lippi, Ancelotti, Capello… Onlardan çok şeyler öğrendik. Her ülkenin iyi kötü hocası olabiliyor. Bence İtalyan hocalar en iyi hocalar. Çok büyük farklılık var. Taktik, futbol, kültür olarak… Her ne kadar çok iyi hocalarla çalışsanız da kendiniz olmanız lazım; onlardan bir şeyler çıkarıp kendi fikrinizi sahaya nasıl yansıtacağınız çok önemli. Benim için en önemli olan bu: Fikrim ne, bunu takıma nasıl yansıtabilirim ve herkes bunu sahada nasıl görebilir?”

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