Göztepe’de bomba iddia! Crouch geliyor

Stoke City'nin yıldız oyuncusu Peter Crouch'ın Süper Lig'e yeni çıkan Göztepe ile sözleşme imzalamaya hazırlandığı iddia edildi.

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Göztepe, sezon öncesi forvet arayışlarını sürdürüyor. Her transfer döneminde olduğu gibi birçok yıldız isimle anılan İzmir ekibinin bu kez Stoke City’nin yıldızı Peter Crouch’la anlaştığı iddia edildi. Spor gündemine bomba gibi düşen bu iddianın ardından havayollarında çalışan bir Göztepeli taraftarın sosyal medyada paylaştığı bilet bilgilerine göre Peter Crouch’un Perşembe günü İzmir’e geleceği iddia edildi.

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Peter Crouch’un Göztepe ile anlaştığı dedikoduları bile takımda büyük bir ismi görmek isteyen taraftarları heyecanlandırmaya yetti. Taraftarlar, yıldız oyuncuyu sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu. Diğer yandan, yıldız oyuncunun yalnızca tatil için İzmir’e geleceği de iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl Stoke City forması ile Premier Lig’de 27 maça çıkan Peter Crouch, 7 gol atıp 3 de asist yapmıştı.