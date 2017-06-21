Galatasaray’dan Sabri Sarıoğlu’na ihtarname

Galatasaray'ın sözleşme yenilemeyeceğini duyurduğu Sabri Sarıoğlu'na plaket verileceği açıklanmıştı. Ancak oyuncuya gelen bir ihbarname herkesi şaşırttı.

Galatasaray’ın sözleşme yenilemeyeceğini duyurdu Sabri Sarıoğlu, takımdan ayrıldı ve kendisine yeni takım aramaya başladı. Galatasaray Kulübü’nün hizmetlerinden dolayı plaket verileceğini açıkladığı Sabri Sarıoğlu, evine gelen ihtarname ile sarsıldı. Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın özel haberine göre 15 yıldır Galatasaray formasını giyen tecrübeli oyuncuya kulüpten ihtarname gönderildi. 33 yaşındaki futbolcuyu şoke eden gelişme şöyle gerçekleşti:

Noterden Sabri’ye bir yazı geldi. Yazıda Milli futbolcunun Kayseri, Gençlerbirliği ve Alanyaspor maçlarında gördüğü sarı kartların gereksiz olduğu gerekçesiyle oyuncuya 36 bin euro ceza kesildiği bilgisi yer aldı. 36 bin euro’luk bu ihtarname Sabri’yi çok üzerken oyuncunun bir kalemde 5 milyon liradan vazgeçtiği günleri akıllara getirdi.

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İhtarnamede bu paranın oyuncunun alacağından kesileceği belirtildi. Galatasaray Sabri’nin yanı sıra Bruma, Podolski ve Chedjou’ya da ihbarname göndererek oyuncuların alacaklarından gördükleri sarı kartlar için alacaklarından kesinti yapılacağı belirtildi. Takımda kalan oyunculara ise sarı kartlarla ilgili herhangi bir ihbarname gönderilmedi.

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