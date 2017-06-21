Galatasaray’dan Acerbi için İtalya çıkarması

Brezilyalı Maicon’la anlaşılsa da asıl hedef Francesco Acerbi. Cimbom, Tudor’un ısrarla istediği İtalyan futbolcu için Sassuolo kulübüyle yeniden masaya oturuyor.

Defansını sağlama almak isteyen Galatasaray'da sona gelindi: Ya Maicon ya Acerbi. Savunmaya liderlik yapacak özellikte olan iki futbolcu içinden öne çıkan isim ise Francesco Acerbi. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı Maicon'la prensip anlaşmasına varsa da Teknik Direktör İgor Tudor'un ‘İlk tercihim' dediği Acerbi için tüm şartlar zorlanıyor. Bugün İtalya'da Sassuolo kulübü yetkilileri ile yüz yüze görüşecek Futbol Direktörü Cenk Ergün, 10 milyon Euro isteyen İtalyanları 6 milyon Euro'ya ikna etmek için ter dökecek.

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Acerbi'nin bir yıl sonra bitecek olan sözleşmesi koz olarak kullanılacak. Sassuolo 6-7 milyon Euro bandına inerse, bu transfer mutlu sonla bitecek. Cimbom, yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmış, İtalyan ekibini bir türlü ikna edememişti. Tudor'un sol ayağını kullanıyor olması nedeniyle tercih ettiği 29 yaşındaki tecrübeli stoper de 5 yıldır forma giydiği Sassuolo'dan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Bugünkü görüşmeler olumlu sonuçlanırsa önümüzdeki hafta imzalar atılacak ve Acerbi, Galatasaray'ın Slovakya kampına yetişecek.