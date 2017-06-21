Galatasaray Maicon transferini bitirdi

Galatasaray, Maicon transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray stoper mevkisi için uzun süredir gündeminde olan Maicon ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Sao Paulo’da forma giyen Maicon için kulübe 7 milyon euro ve 1 milyon euro bonus ödeyecek. Maicon’a ise yıllık 2 milyon 600 bin euro ödenecek.

Maicon, Galatasaray forması ile Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ederse 250 bin euro, UEFA Avrupa Ligi gruplarında forma giyerse 250 bin euro ödeyecek. Ayrıca Maicon sezon boyunca 25 maç oynarsa 250 bin euro 50 maç oynarsa 250 bin euro daha bonus ödenecek.(NTVSpor)

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