Galatasaray bombayı patlatıyor: Lens

Yönetim, geçen sezon çok üzdüğü taraftarını Jeremain Lens transferiyle coşturmak istiyor. Galatasaray, Fenerbahçe’nin ikna edemediği Hollandalı yıldızla görüşmeleri gizliden gizliye sürdürüyor

Transferde dört koldan çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bombayı tanıdık bir isimle patlatmayı hedefliyor: Jeremain Lens. Sarı- Kırmızlılılar, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan ve çıktığı toplam 36 maçta 5 gol, 17 asistle oynayan yıldız kanat oyuncusuyla temasta.

Fenerbahçe`de Jeremain Lens için son karar verildi Geçen sezon Sunderland'den kiralanan Lens için Fenerbahçe defteri kapandı! Sarı-lacivertliler hem Dirar transferi hem de Hollandalı futbolcunun yüksek maaş istemese nedeniyle transferden vazgeçti. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe'nin yeni sezon için bir türlü ikna edemediği Lens'le gizliden gizliye görüşen Galatasaray'ın profesyonelleri, pazarlıklarda büyük mesafe katetti. Premier Lig'den düşen Sunderland'i 4-5 milyon Euro civarı bir bedelle ikna etmeye hazırlanan Galatasaray, senelik 4 milyon Euro isteyen Lens'in ise bu ücreti 3 milyon Euro seviyelerine çekmesini bekliyor.

Galatasaray`dan Belhanda`ya servet Galatasaray'ın gündemindeki Younes Belhanda hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınına yansıyan haberde, Galatasaray'ın Belhanda için Dinamo Kiev ile 8+1 milyon euro karşılığında anlaştığı ve yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılardan 4 yılda 12.8 milyon euro alacağı ifade edildi. İlgili Haberi Oku

Geçen sezon çok üzdüğü taraftarını Lens transferiyle coşturmak isteyen Galatasaray Yönetimi, bu konuda mutlu sona ulaşırsa hiç şüphesiz ki son yılların en büyük çalımlarından birine imza atacak. Lens, Leipzig'e satılan Bruma'nın boşluğunu dolduracak. (Fanatik)