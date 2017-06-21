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Galatasaray ile anlaşan Maicon kadroya dahil edilmedi

Maicon, Sao Paulo'nun 22 Haziran'da TSİ 03:45'te Atletico Paranaense ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.
13:4521 Haziran 2017
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Galatasaray ile anlaşan Maicon kadroya dahil edilmedi

Galatasray’ın transferini büyük ölçüde noktaladığı ve KAP’a duyurulması beklenen Maicon konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Maicon, Sao Paulo’nun 22 Haziran’da TSİ 03:45’te Atletico Paranaense ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi Teknik direktör Rogerio Ceni’nin Maicon’u kafileye almaması, Galatasaray’a transferinin noktalandığı şeklinde yorumlandı.

28 yaşındaki Maicon Pereira Roque’nin Atletico Mineiro’ya sahalarında 2-1 kaybettikleri maçın Sao Paulo formasıyla son karşılaşması olduğunun altı çizilirken, Avrupa’ya gitmek istediğini yönetime bildiren Brezilyalı oyuncunun veda vaktinin geldiği bildirildi.

21 Haziran 2017 Galatasaray Maicon transferini bitirdi Galatasaray, Maicon transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray stoper mevkisi için uzun süredir gündeminde olan Maicon ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. İlgili Haberi Oku

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