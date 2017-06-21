Galatasaray ile anlaşan Maicon kadroya dahil edilmedi

Galatasray’ın transferini büyük ölçüde noktaladığı ve KAP’a duyurulması beklenen Maicon konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Maicon, Sao Paulo’nun 22 Haziran’da TSİ 03:45’te Atletico Paranaense ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi Teknik direktör Rogerio Ceni’nin Maicon’u kafileye almaması, Galatasaray’a transferinin noktalandığı şeklinde yorumlandı.
28 yaşındaki Maicon Pereira Roque’nin Atletico Mineiro’ya sahalarında 2-1 kaybettikleri maçın Sao Paulo formasıyla son karşılaşması olduğunun altı çizilirken, Avrupa’ya gitmek istediğini yönetime bildiren Brezilyalı oyuncunun veda vaktinin geldiği bildirildi.