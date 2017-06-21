Fikret Orman, Talisca ve Aboubakar’ın yerine futbolcu bakılması için talimat verdi

Spor Toto Süper Lig’de üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan Siyah-Beyazlılar, gelecek dönem için en önemli adımını teknik direktör Şenol Güneş’in kontratını 2 yıl daha uzatarak atmıştı.

İmzaların atılmasının ardından başarılı çalıştırıcıyla yeni sezonun transfer planlamasını yapan yönetim; mevcut kadroyu koruyup stoper ve sağ kanat bölgesine yapacağı birer takviyeyle döneme noktayı koyma kararı almıştı ancak takımın en önemli yıldızları arasında yer alan Anderson Talisca'nın Manchester United'la anlaşmaya yaklaşması, Vincent Aboubakar için de Newcastle United'ın Porto'ya 11 milyon Euro (44 milyon TL) önermesi sonrasında Kartal, yeni bir planlamaya girişti. Geçen sezonlarda da bu durumla sık sık karşı karşıya kalan Başkan Fikret Orman, transferden sorumlu yönetici Umut Güner'e, bu 2 ismin yeri için de yeni futbolcu bakılması konusunda talimat verdi.

Konuyla ilgili olarak diğer yönetici kurmaylarıyla da görüşen Orman'ın, “Talisca da Aboubakar da bizim için çok önemli futbolcular. Geçen sezon elde ettiğimiz şampiyonlukta önemli payları var. Tabii ki takımda kalmasını isteriz. Talisca'yı gelecek sezon için de kiraladık ancak sözleşmesinde, ‘25 milyon Euro'yu (100 milyon TL) veren alır' maddesi var. Şu anki şartlarda bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Bekleyip göreceğiz. Aboubakar için de çalışmalarımız sürüyor” dediği öğrenildi. Orman'ın, sözlerinin devamında ise, “3 sezon önce Demba Ba için çok iyi bir teklif gelmişti ve göndermiştik. Yerine Mario Gomez'i aldık. Gomez de Wolfsburg'a gidince Aboubakar'ı aldık. Jose Sosa'nın da takımda kalmasını çok istiyorduk ancak onu da ısrarı sonrasında Milan'a sattık. Onun yerine de Talisca'yı getirmiştik. Yani gidenin yerini hep daha iyisiyle doldurduk. Büyük hedeflerimiz var. Bu doğrultuda giden olursa yerine daha iyisini getiririz. Kimsenin şüphesi olmasın” diyerek kurmaylarına garanti verdiği bildirildi.

İşte Beşiktaş’ın transfer gündemindeki o isimler…

Yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Siyah- Beyazlılar, son olarak gündemine Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic'i aldı.

2 sezon önce Belçika ekibi Anderlecht'ten 18.5 milyon Euro'ya (74 milyon TL) transfer edilen 22 yaşındaki futbolcunun 29 maçta 6 gollük performans sergilemesi sonrasında kulübünden gönderilmesi kararı alındığı ve menajerler aracılığıyla Kartal'a önerildiği bildirildi. Newcastle United'ın 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı; yıldız ismin de Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Beşiktaş'a yeşil ışık yakabileceği konuşuluyor.

Orta saha transferi konusunda rotasını Fransa'ya çeviren Kara Kartal, Paris Saint-Germain'in yıldızı Hatem Ben Arfa'yı gözüne kestirmişti.

PSG'nin yollarını kararı aldığı 30 yaşındaki futbolcu için harekete geçen transferden sorumlu yönetici Umut Güner'in, bu hafta içerisinde yıldız isim ve kulübüyle pazarlık masasına oturması bekleniyor. PSG'de geçen sezon 32 maça çıkıp 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Fransız oyuncu, takımıyla 3 kupa birden kaldırmıştı. Fransa basınında yer alan haberlere göre son 3 sezondur kulübün transfer hedefleri arasında yer alan Ben Arfa'nın, bu kez Kara Kartal'a çok yakın olduğu belirtildi.