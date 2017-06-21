Fenerbahçe’nin yıldızı Robin van Persie oğlunu Feyenoord altyapısına yazdırdı

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Robin van Persie'nin, oğlunu Feyenoord altyapısına yazdırması 'Ayrılacak' dedikodularını güçlendirdi.

Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Aykut Kocaman kalmasını çok istemesine rağmen ayrılık hazırlıkları yapıyor. Sarı-lacivertli takımda bir türlü beklenen performansını sergileyemeyen Van Persie’nin adı son dönemde eski kulübü Feyenoord ile anılıyordu. Emenike’yi gözden çıkaran Aykut Kocaman, Fernandao ile birlikte Van Persie’yi de kadroda tutmanın planlarını yapıyordu.

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Hollanda’dan gelen bir haber, hem Fenerbahçe yönetiminin hem de Aykut Kocaman’ın moralini bozdu. Hollanda basınında çıkan haberlere göre Robin van Persie, oğlu Shaqueel’i Feyenoord’un altyapısına yazdırdı. Fenerbahçe’ye gelir gelmez ilk hamlesi oğlunu sarı-lacivertli kulübün altyapısına yazdırmak olan Van Persie’nin bu hareketi, ‘Ayrılacak’ iddialarını kuvvetlendirdi. Hollanda medyası, Feyenoord ve Van Persie’nin prensipte anlaşma sağladığı, tek sıkıntının ödenecek bonservis bedeli olduğunu yazdı. Tıpkı Kuyt gibi kariyerinin son dönemine gelmiş eski bir futbolcusunu daha kullanmak isteyen Feyenoord’un transfer için aceleci davranmayacağı, Van Persie’nin Fenerbahçe ile olan bonservis sıkıntısını çözmesini bekleyeceği de haberde yer aldı.