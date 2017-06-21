Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’ın sağ kolu Valbuena

Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün en büyük yardımcısı Fransız oyuncu olacak. Valbuena’nın tecrübesi, hırslı ve sonuca giden futbolu, takıma yansıyacak.
09:0921 Haziran 2017
0
Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’ın sağ kolu Valbuena

Aykut Kocaman'ın yeni sezonda sahadaki lideri belli oldu: Valbuena. Dirk Kuyt'ta olduğu gibi Fransız yıldızdan da hırslı ve sonuca giden futbolunun yanı sıra enerjisi ve tecrübesinden yararlanmak isteyen Kocaman, saha içindeki liderlik görevini tecrübeli oyuncuya vermeyi planlıyor. Valbuena saha içindeki tüm sorumluluğu üstlenecek, hücum organizasyonlarını yönlendirecek. Hatta tecrübeli orta saha oyuncusunun takım kaptanlarından biri olması da konuşuluyor.

21 Haziran 2017 Emre dönüyor, Visca`yı getiriyor! Başakşehir'de harika bir sezon geçiren tecrübeli orta saha, Kocaman ile birlikte 1 sezon sarı-lacivertli formayı giyip futbol hayatını sonlandırmak için harekete geçti İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’ye ilk geldiğinde yetkililere nerede kamp yapılacağını soran ve fotoğraflarını gördüğü Topuk Yaylası Tesisleri'ne hayran kalan Valbuena'nın aklı fikri çalışmakta. Fransız yıldız, kulüp yetkililerine kamp tarihinden birkaç gün önce İstanbul'a gelerek çalışmalara başlayacağını söyledi. “Sezonun başlaması için çok heyecanlıyım” diyen Valbuena, “Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Kamp tarihinden birkaç gün önce İstanbul'a gelerek çalışmalara başlayacağım” dedi.

Etiketler
Aykut Kocaman Fenerbahçe valbuena
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER