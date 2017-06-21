Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’ın sağ kolu Valbuena

Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün en büyük yardımcısı Fransız oyuncu olacak. Valbuena’nın tecrübesi, hırslı ve sonuca giden futbolu, takıma yansıyacak.

Aykut Kocaman'ın yeni sezonda sahadaki lideri belli oldu: Valbuena. Dirk Kuyt'ta olduğu gibi Fransız yıldızdan da hırslı ve sonuca giden futbolunun yanı sıra enerjisi ve tecrübesinden yararlanmak isteyen Kocaman, saha içindeki liderlik görevini tecrübeli oyuncuya vermeyi planlıyor. Valbuena saha içindeki tüm sorumluluğu üstlenecek, hücum organizasyonlarını yönlendirecek. Hatta tecrübeli orta saha oyuncusunun takım kaptanlarından biri olması da konuşuluyor.

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Fenerbahçe’ye ilk geldiğinde yetkililere nerede kamp yapılacağını soran ve fotoğraflarını gördüğü Topuk Yaylası Tesisleri'ne hayran kalan Valbuena'nın aklı fikri çalışmakta. Fransız yıldız, kulüp yetkililerine kamp tarihinden birkaç gün önce İstanbul'a gelerek çalışmalara başlayacağını söyledi. “Sezonun başlaması için çok heyecanlıyım” diyen Valbuena, “Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Kamp tarihinden birkaç gün önce İstanbul'a gelerek çalışmalara başlayacağım” dedi.