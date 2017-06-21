Fenerbahçe basketbolda para basıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kombineleri kapış kapış.... Sarı-lacivertli takımın en pahalı kombineleri olan Saha İçi 1. sıra tükendi.

THY Euroleague, Spor Toto Basketbol Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları kazanan Fenerbahçe, yeni sezon için kombine rekoru kırarken en pahalı kombineler Saha İçi 1. sıralar tükendi.

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Fenerbahçe’nin resmi web sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kombine yenileme ve genel satış sürecinde bugüne dek 6601 sayısına ulaşılmış ve bu sayı, ülke basketbol tarihimiz için yeni bir rekor olarak kayıtlara geçmiştir.

Kombine satış sürecinde şu ana kadar Saha İçi 1. Sıra, Kategori 1, Kategori 2, Kategori 3 ve Kategori 4 bölümlerine ait tüm yerler tükenmiştir.

Kombine satış sürecinde çalışma saatleri 10.00-19.00 arasıdır.

Kombine kart satışlarına, Ramazan Bayramı boyunca 24 Haziran tarihinden itibaren ara verilecek ve satışlar 28 Haziran itibariyle yeniden başlayacaktır.

2017-2018 sezonu kombine kart satışları, her taraftarımızın en fazla bir kombine karta sahip olabileceği şekilde yapılacaktır. Başkası adına kombine alımı yapacak kişiler, kombinenin asıl sahibi olacak kişinin kimlik fotokopisi, cep telefonu numarası ile e-posta ve fatura adresini ibraz etmesi zorunludur.”

Kombine bilet fiyatları şu şekildedir:

Saha İçi 1. Sıra: 22.500 TL (tükenmiştir)

Saha İçi 2. Sıra: 15.750 TL

Saha İçi 3. Sıra: 13.500 TL

Kategori 1 / A: 6.750 TL (tükenmiştir)

Kategori 1 / B: 5.850 TL (tükenmiştir)

Kategori 1 / C-T: 4.500 TL (tükenmiştir)

Kategori 1 (203-204-213-214): 3.200 TL (tükenmiştir)

Kategori 2: 2.250 TL (tükenmiştir)

Kategori 3: 1.650 TL (tükenmiştir)

Kategori 4: 1.200 TL (tükenmiştir)

Kategori 5: 800 TL

Kategori 6: 680 TL

Kategori 7: 590 TL