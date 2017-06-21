Erkan Sözeri hedef büyüttü

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Bizim hedefimiz, geçen seneki çıtayı daha yukarılara çekmek ve oynanan oyunu daha güzel hale getirmek" dedi.

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'un basın mensuplarına verdiği iftar yemeğinde konuşan takımın teknik patronu Erkan Sözeri, “Böyle elit bir camiaya geldiğimiz için çok mutluyuz. Karabükspor, geçen sene özellikle Tudor zamanında güzel ve ciddi maçlar çıkardı. Zaten hoca daha sonra da Galatasaray'a transfer oldu. Tabii bizim hedefimiz, geçen seneki çıtayı daha yukarılara çekmek ve oynanan oyunu daha güzel hale getirmek. Taraftar maçlara fazla gelmiyor. Biz de taraftarın hem iyi sonuçlara hem de güzel futbola geleceğini biliyoruz. Bütün çabamız da buna yönelik olacaktır. Geçen seneki maçları da izliyorum. Defansif anlamda güzel şeyler yapılmış ancak ofansif anlamda bir takım eksiklikler var. Bunları da yapacağımız antrenmanlar ve 1-2 transferle çözeceğimize inanıyorum. Yönetimimizle, camiamızla güzel işler başarıp ses getireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz, 10 numara ve kenar mevkii”

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Sözeri, şunları söyledi:

“Şu an transferde öncelikli bölgelerimiz, 10 numara ve kenar mevkii. Stopere Ferhat Görgülü'yü aldık. Barış, Gaman, Dany gibi iyi stoperlere de sahibiz. Şu anda bu mevkide ihtiyacımız bulunmuyor. Ama tabii kampta bakarız gerek görürsek alabiliriz.”