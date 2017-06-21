Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği genç yıldız Emre Mor’un menajeri İstanbul’a geliyor.
Borussia Dortmund forması giyen Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yarın İstanbul’da olacağını duyurdu. Özcan’ın Emre Mor’un transferi konusunda Fenerbahçe yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.
Aziz Yıldırım’ın özellikle kadroda görmek istediği yetenekli oyuncu şu sıralar tatilini sürdürürken 19 yaşındak, Emre Mor, geçen sezon 19 maçta forma giymeyi başarmıştı.
Yarin Istanbul Gorusmek Uzeri
— Muzzi Ozcan (@Muzziozcan) 21 Haziran 2017