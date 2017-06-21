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Emre Mor’un menajeri İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği milli futbolcu Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor.
20:0621 Haziran 2017
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Emre Mor’un menajeri İstanbul’a geliyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği genç yıldız Emre Mor’un menajeri İstanbul’a geliyor.

Borussia Dortmund forması giyen Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yarın İstanbul’da olacağını duyurdu. Özcan’ın Emre Mor’un transferi konusunda Fenerbahçe yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Aziz Yıldırım’ın özellikle kadroda görmek istediği yetenekli oyuncu şu sıralar tatilini sürdürürken 19 yaşındak, Emre Mor, geçen sezon 19 maçta forma giymeyi başarmıştı.

18 Haziran 2017 Emre Mor`a bir talip daha çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı belirtilen Borussia Dortmund'un genç yıldızı Emre Mor'a Liverpool'un ardından bir başka Premier League ekibi Southampton'ın talip olduğu kaydedildi. İlgili Haberi Oku

 

Etiketler
Borussia Dortmund emre mor Fenerbahçe spor toto süper lig
Son güncelleme: 20:18 | 21.06.2017
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