Emre dönüyor, Visca’yı getiriyor!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli orta saha, Kocaman ile birlikte 1 sezon sarı-lacivertli formayı giyip futbol hayatını sonlandırmak için harekete geçti

Tecrübeli futbolcu, Aykut Kocaman'ın dönmesiyle yeniden sarı-lacivertli formayı giyerek, kariyerine Kanarya'da nokta koymayı hedefliyor. Sözcü Gazetesi’nden İrfan Yirmibeş’in haberine göre Fenerbahçe yönetimi de kırgın bir şekilde ayrılan 36 yaşındaki Emre'ye bu şansı vererek bir anlamda gönlünü almayı hedefliyor. Kocaman da Emre'nin tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Emre, bıraktıktan sonra takımda antrenör veya yönetici olacak.

Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi olan tecrübeli futbolcunun bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olacağı gelen haberler arasında. Emre'nin bu düşüncesini Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'a ilettiği, Gümüşdağ'ın da bu teklifi kabul ettiği belirtiliyor. Emre'nin Başakşehir'den Edin Visca ile birlikte Fenerbahçe'ye gideceği kulislerde konuşuluyor.

Bosnalı oyuncuyu Emre'nin ikna ettiği, Kanarya'nın da transfer için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.Sarı-lacivertlilerin, bu rakamı daha aşağıya çekmek için gözden çıkardığı bazı futbolcuları da takasta kullanabileceği öğrenildi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin şampiyonluk ve Avrupa'daki başarılar gibi bazı bonusları ödemeyi de teklif ettiği kaydedildi.Visca geçen sezon Başakşehir formasıyla 43 maçta 10 gol ve 13 asistlik performans sergilemişti. Bosna Hersekli futbolcu “Hayatımda ve kariyerimde yenilik için zamanın geldiğini düşünüyorum” diyerek ayrılık mesajı verdi.