Eczacıbaşı VitrA’nın teknik ekibi belli oldu

Yeni sezonda teknik ekip kadrosunda değişikliğe giden Eczacıbaşı VitrA’da görev alacak antrenörler açıklandı.

Başantrenör Marco Aurelio Motta'nın ekibinde, geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı Genç Takımı'nı çalıştıran ve kariyerinde birçok başarıya imza atan tecrübeli antrenör Hasan Çelik ile uzun yıllar Arkas Spor Kulübü'nün kadrosunda bulunan Kaan İncekara A Takım’ın yardımcı antrenörleri olarak görev yapacak.

Öte yandan, 2016-2017 sezonunda Samsun BŞB. Anakent Spor Kulübü'nde çalışan Halil Demirkan istatistik antrenörlüğü görevine getirilirken, sporculuk kariyerinin ardından Sarıyer Belediyespor'da antrenörlük yapan Onur Mahir Daşdemir ile geçtiğimiz sezonlarda Vakıfbank ve Galatasaray'la çalışan Yalçın Özbek saha antrenörleri olarak yeni ekipte yer alacak.