Datome, Kalinic ve Sloukas Fenerbahçe’yle sözleşme yeniliyor

Sezonu Turkish Airlines EuroLeague ve Türkiye Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe’de iç transfer harekatı başlıyor.

Barış Hersek ile yeni bir sözleşme için sözlü anlaşmaya varan Fenerbahçe, üç yabancı oyuncusuna sözleşme uzatma teklifi götürecek.

Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas, Final Four canavarı Sırp forvet Nikola Kalinic ve final maçında düğümleri çözen İtalyan yıldız Gigi Datome…

Sezon içinde bu üç yıldızın takıma yaptığı katkıyı görmezden gelmeyen ve bu oyuncuların değerini iyi bilen Fenerbahçe üç yıldızına da önümüzdeki günlerde yeni sözleşme teklif edecek. Nikola Kalinic ve Kostas Sloukas'ın takımla olan kontratları devam etmesine rağmen (kontratlarında opsiyonlu son yıla giriliyor) Fenerbahçe bu oyuncuları daha uzun dönem kadroda tutmak istiyor.

Gigi Datome de kontratının opsiyonlu senesine giriyor ancak Datome'nin takımdan ayrılacağına yönelik genel kanının aksine Fenerbahçe İtalyan şutörü takımda tutmak için yeni bir sözleşme teklif edecek.

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