Caner Erkin Şükran Ovalı çiftine hırsız şoku!

Caner Erkin ile Şükran Ovalı tatil dönüşü hırsız şoku yaşadı. Çiftin evde olduğu sırada kapıyı zorlayan hırsız amacına ulaşamadı. Erkin,"Hırsızla karşı karşıya gelseydik ne olurdu bilinmez" dedi.

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile Şükran Ovalı tatil dönüşü hırsız şoku yaşadı.

Milli futbolcu,hırsızın zorladığı kapının fotoğraflarını muhabirlere göstererek olayı anlattı.”Tatilden dönmüştük, Baltalimanı’ndaki evdeydik. Gece yarısı hırsız kapıyı zorlamış ama iki ana kilidi kırıp içeri girememiş. Kapı arkadan demirliydi. Bu evden taşınacağımız için alarmı iptal ettirmiştik, şimdi yeniden alarm taktırdım. Eşim de tedirgin oldu. Cana değil mala gelse tamam ama biz o sırada evdeydik. Allah korusun hırsızla evde karşı karşıya gelseydik ne olurdu bilinmez. Sonuçta bunlar normal kafayla bu işleri yapmıyor.”

(Milliyet)

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