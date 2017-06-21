Bursaspor Paul Le Guen ile resmen anlaştı

Spor Toto Süper Lig'e son hafta tutunan Bursaspor, teknik direktörünü buldu. Yeşil-beyazlılar Paul Le Guen'le resmen anlaştı. Fransız teknik adam ve Başkan Ali Ay, Bursa'ya doğru harekete geçti.

Bursaspor, Fransız teknik direktör Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı. DHA’nın haberine göre Başkan Ali Ay ve Fransız teknik adam Bursa’ya doğru harekete geçtiler.

Daha önce Bursaspor Kulübü Mali Asbaşkanı ve Transfer Komitesi üyesi Fatih Pulat, DHA muhabirine Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, “Paul le Guen ile görüşmelerimiz oldu. Prensip olarak anlaşma yapıldı. Yüzde 90 bitti diyebilirim” ifadelerini kullanmıştı.

53 yaşındaki Fransız teknik direktör Paul Le Guen, kariyerine 1998 yılında Rennes kulübünde başladı. Başarılı teknik adam sırasıyla Lyon, Rangers, PSG, Kamerun A Milli Takımı, Umman ve Nijerya gibi takımlarda görev yaptı.

18 Temmuz 2016'da Nijerya A Milli Takımı'ndan ayrılan Le Guen, o tarihten beri boşta. Fransız tenik adam Lyon ile 2002-2005 yılları arasında 3 kez Fransa Ligue 1 şampiyonu olmuştu.

Helikopter ile Bursa turu

Helikopterle akşam saatlerinde Özlüce tesislerine gelen Le Guen, Özlüce tesislerini gezdi. Tesislere gelmeden önce Fransız teknik adama Bursa semalarında helikopterle şehir turu attırıldı.

Bursaspor’un prensip anlaşmasına vardığı Fransız teknik direktör, dün akşam saatlerinde Kulüp Başkanı Ali Ay ile görüşmek üzere İstanbul’a gelmişti. İstanbul’da yapılan yüzyüze görüşmenin ardından her konuda anlaşılan teknik adamın 2+1 yıllığına kendisini Bursaspor’lu yapacak olan sözleşmeye yarın imza atacağı öğrenildi.

Le Guen için Özlüce Tesislerinde imza töreni yapılacağı öğrenildi.