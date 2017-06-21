Birgül Güler Nilüfer Belediyespor’da

Bursa Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, alt yapısından yetişerek Milli Takım'a kadar yükselen Birgül Güler'i yeniden kadrosuna kattı.

Nilüfer Belediyespor alt yapısından yetişen milli voleybolcu Birgül Güler, yuvaya döndü. 1.80 metre boyundaki başarılı smaçör Birgül Güler, Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen törenle sözleşmeyi imzaladı. Birgül Güler’in takıma dönmesinin Nilüfer Belediyespor ve Bursa için büyük kazanım olduğunu kaydeden Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, “Birgül’ü tekrar aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Alt yapımızdan yetişen sporcumuzun beklentilerimizi karşılayacağına inanıyorum” dedi.

Nilüfer Belediyespor’da yeniden forma giyeceği için büyük heyecan yaşadığını dile getiren Birgül Güler ise, “İlk göz ağrım olan ve ‘Nilüfer’in Sultanları’ unvanıyla maçlara çıktığım takımıma geri dönmenin heyecanı içindeyim. Nilüfer’de ‘sultan’ olmak ayrıcalıktır. Bana bu ayrıcalığı yaşatan Muhammet Aydın ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.