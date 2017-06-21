Beşiktaş’ın tezahüratı Dünya’nın en iyilerinden biri

Derginin “En iyi 10 tezahürat” listesine 7'nci sıradan giren siyah beyazlı taraftarların marşı “Ohh Ssh!” ismiyle yer aldı. Liste şu şekilde sıralanıyor:
1 Liverpool/ You'll never walk alone (Sabri Ugan, Bir Spiker'in Anıları yazımızda canlı dinlemenin nasıl bir şey olduğunu anlatmıştı!)
2 AS Roma/ Roma, Roma, Roma
3 Wydad Athletic Club of Casablanca/ Toujours on va gagner
4 Panathinaikos/ Horto Migiko
5 Sevilla/ El himno centenario
6 Newcastle United/ Don't take me home
7 Beşiktaş/ Ooh Ssh!
8 Boca Juniors/ Dale Cavese
9 West Ham United/ Forever blowing bubbles
10 FC- Barcelona/ El cant del Barça