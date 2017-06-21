Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’ın tezahüratı Dünya’nın en iyilerinden biri

Fransa’nın ünlü futbol dergisi France Football, yaptığı bir anket çalışmasıyla Avrupa’nın en iyi tezahüratlarını listeledi.
16:2321 Haziran 2017
0
Beşiktaş’ın tezahüratı Dünya’nın en iyilerinden biri

Derginin “En iyi 10 tezahürat” listesine 7'nci sıradan giren siyah beyazlı taraftarların marşı “Ohh Ssh!” ismiyle yer aldı. Liste şu şekilde sıralanıyor:

1 Liverpool/ You'll never walk alone (Sabri Ugan, Bir Spiker'in Anıları yazımızda canlı dinlemenin nasıl bir şey olduğunu anlatmıştı!)

2 AS Roma/ Roma, Roma, Roma

3 Wydad Athletic Club of Casablanca/ Toujours on va gagner

4 Panathinaikos/ Horto Migiko

5 Sevilla/ El himno centenario

6 Newcastle United/ Don't take me home

7 Beşiktaş/ Ooh Ssh!

8 Boca Juniors/ Dale Cavese

9 West Ham United/ Forever blowing bubbles

10 FC- Barcelona/ El cant del Barça

Beşiktaş'ın tezahüratı Avrupa'nın en… paylaşan: Sozcu

21 Haziran 2017 Beşiktaş transferine dair her şey bu haberde! Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, transfer sezonuna yavaş girdi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanında sessiz kalan siyah-beyazlıların gündeminde birçok isim bulunuyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş çarşı taraftar tezahürat
Son güncelleme: 17:00 | 21.06.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER