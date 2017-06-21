Beşiktaş transferine dair her şey bu haberde!

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, transfer sezonuna yavaş girdi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanında sessiz kalan siyah-beyazlıların gündeminde birçok isim bulunuyor.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta gündemde bir çok isim var.

Başkan Fikret Orman her ne kadar çok fazla transfer yapılmayacağını söylese de takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların durumuna göre tüm transfer politikasının yeniden şekillenmesi söz konusu. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sezon da yola 4 veya 5 transfer düşüncesi ile çıkan Siyah-Beyazlılar, Sosa, Gomez ve Gökhan Töre’nin ayrılmasıyla önce 8 sonra da uygun şartların oluşmasıyla da 4 futbolcu daha alarak 12 yeni transferle sezona başlamıştı.

PLANLAR GÜN GÜN DEĞİŞİYOR

Bu sezon da hedef 3 veya 4 transfer yapılması şeklinde. Ancak Aboubakar ‘ın Avrupa’da taliplerinin artması ve konuşulan rakamların 10 milyon Euro seviyesinde olması Beşiktaş’ı Aboubakar’ın yerine oyuncu bakmaya zorlayan en büyük etken. Bunun yanında Oğuzhan, Talisca, Tolgay, Beck, Cenk Tosun gibi isimlere gelen teklifler ve olası ayrılıklar transfer komitesinin her türlü duruma hazırlıklı olmasına ve altrenatif bir çok oyuncu ile temasa geçmesine sebep oluyor.

OYUNCU SATILIRSA ÇABUK TRANSFER SATILMAZSA SON GÜNE KADAR PAZARLIK

Şimdiye kadarki transfer planlamasını Marcelo’nun Lyon’a satılmasından gelecek 8.5 milyon + Rhodolfo’dan gelen 1.4 milyon Euro üzerine kuran Siyah-Beyazlılar, Lyon ile yapılan görüşmelerin uzaması ve Fransız ekibinin son hamlesi ile transferde yine zor süreçler yaşayabilir. Lyon’un Beşiktaş’ın da gündeminde olan Mangala’yı almak için harekete geçmesi ve hatta oyuncuya tesisleri gezdirmesi Marceola’dan vazgeçeceği şeklinde yorumlanıyor. Eğer Lyon Mangala’yı alıp Marcelo’dan vazgeçerse Beşiktaş için bir kaç oyuncuyu bonservisi ile alma durumu tamamen rafa kalkacak ve tüm girişimler kiralama üzerinde yapılacak. Bu durum ise tıpkı geçen yıl olduğu gibi bir çok transferde son günlere kadar bekleme ve sürecin bir hayli uzaması anlamına geliyor.

Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve transfer komitesi tüm gelişmelerin ışığında görüşmeleri sürdürmeye devam ediyorlar ve Siyah-Beyazlıların transfer pazarında son durumu şu şeklide:

Aboubakar: Lorient ve Porto’nun anlaşması ve Beşiktaş’ın teklifini kabul etmesi bekleniyor. Siyah-Beyazlılar Aboubakar transferini 3.5 – 4 milyon Euro aralığında bitirmek istiyor. Ancak Rennes takımından sonra Newcastle United’ın da devreye girmesi işi zorlaştıracak gibi duruyor. Bu transferde Beşiktaş’ın tek kozu Aboubakar’ın Şampiyonlar Ligi’ni tercih edeceğinin ve Beşiktaş’ta kalmak için ısrarcı olacağının düşünülmesi.

Vida: Stoperde hala 1’inci tercih. Hırvat oyuncu ile haftalar öncesinden anlaşıldı. Dynamo Kiev’in de Beşiktaş’ın Boyko + 2.5 milyon Euro’luk son teklifine olumlu yanaşması bekleniyor. Vida, bitirilme ihtimali en yakın transfer haberi olarak dursa da Ukrayna kaynakları Dynamo Kiev’in bir süre daha Beşiktaş’ı zorlayacağını söylüyor. Dünden itibaren medyaya düşen Leicester’ın Vida için 11.5 milyon Euro teklif ettiği haberleri de Beşiktaş için sıkıntı yaratabilecek bir durum.

Gustavo Gomez: Vida’nın olmama ihtimaline karşılık gündeme gelen bir isim. Kiralanması ihtimali üzerinde duruluyor. (Ancak Milan’ın Kjaer için Fenerbahçe’ye takas+para teklifinde Gustavo Gomez’i kullanmak istemesi bu transferi zor kılıyor)

Moledo: Bir anda gündeme gelen Moledo için kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Bu iddialar Yunan ekibi Panathinaikos tarafından yalanlandı ve sözleşeme uzatılacağı açıklandı.

Vermealen: Vida ve Mangala ile beraber ilk düşünülen isimlrden biriydi. İlk görüşmelerde olumlu yaklaşsa da alternatif takımlarla da görüştükten sonra Beşiktaş’ın teklifine cevap vermek istedi. Üstelik Barcelona kiralamak istemiyor ve doğrudan satış listesine koyduğu için burada da bonservis sorunu ortaya çıkıyor.

Atınç Nukan: Alt yapı kontenjanı sebebiyle 1 yıl daha kiralanması için Leipzig’e teklif sunuldu. Ancak Alman ekibi Atınç’ı tamamen gözden çıkardığı için bonservisi ile satmak istiyor ve Beşiktaş’tan 2 milyon Euro istendi. Beşiktaş’ın teklifi ise şu an için 500 bin Euro.

Yohan Benalouane: Fransız medyası tarafından ortaya atılan bir isim. Leicester’da çok fazla şans bulamadığı için Şenol Güneş’in ilk tercihleri arasında değil. Güneş, hazır ve direk takıma girecek bir stoperde ısrarcı. Ancak Marcelo’nun takımda kalması halinde başka oyuncu satmadan bonservisli transfer yapılamayacağı için bir anda en ciddi stoper adayı haline gelebilir. Leicester kiralık teklifine sıcak bakıyor.

Titi: Geçen hafta görüşüldü ve prensipte anlaşıldı. Ancak bu görüşmeden sonra somut bir adım atılmadı. Marcelo’nun satışı, Vida ve diğer alternatiflerle yapılacak görüşmelere göre hareket edilecek.

Bacca: Aboubakar’ın olmaması ihtimaline karşı temasa geçilen isimlerden. Önceliği Türkiye değil Avrupa. Sevilla, Arsenal ve Marsilya gibi takımların da listesinde olması Beşiktaş’a transferini zor kılıyor.

Fernando Llorente: Menajeri ile yapılan görüşmelerden olumlu dönüş alındı.Aboubakar’dan vazgeçlimesi haline kulübü Swensa ile önce kiralama için resmi görüşme yapılması bekleniyor. Swensa’nın Chelsea’den Tammy Abraham’ı kiralaması Llorente’nin Beşiktaş’a gelme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Aleksandar Mitrovic: Newcastle United’ın Aboubakar ile ilgilenmesi Mitrovic’in başka bir takıma gitmesi anlamını taşıyor. Geçen sezon 29 maçta 6 gol atan oyuncu ilk tercih değil ama Newcastle takımına kiralık durumu soruldu.

Joao Moutinho: Oğuzhan ve Talisca’nın ayrılma ihtimali karşısında hazırlıksız yakalanmamak için düşünülen isim. Ancak Monaco’da orta sahada çok tercih edilen bir isim olduğu için zor bir ihtimal. Bonservis piyasasının 10 milyon Euro civarında olması da bu transferi zor kılan bir diğer sebep. Beşiktaş harekete geçerse kiralamak isteyecek.

Ben Arfa: Her transfer döneminde ismi geçen Ben Arfa’nın Paris Saint Germain takımında aradığını bulamadığı bir gerçek. 90 dakika oynadığı maç sayısı sadece 2 ve diğer maçlarda aldığı sürenin çok az olması takımdan ayrılamak istemesine yol açıyor.Menajeri Beşiktaş’a önceki yıllarda olduğu gibi yine açık kapı bıraktı.

Gary Medel: Orta saha için düşünülen bir isim.İsteyen takımlar arasında Boca Juniors ve Çin takımları var. İnter’in ilk başta kiralamaya yanaşmaması ve kapıyı 10 milyon Euro’dan açması transferi şimdilik zor kılıyor.

Allan Loureiro: Orta sahada Oğuzhan’ın ayrılam ihtimaline karşılık düşünülen bir diğer isim. Napoli forması giyen Brezilyalı futbolcu başkan Fikret Orman’ın dikkatini çeken bir isim. Diğer isimlerde olduğu gibi önce kiralık olarak alınması için Napoli’nin kapısı çalınacak.

Jeramin Lens: Transferinden vaz geçildi gibi bir durum söz konusu. Quaresma’nın Çin Ligi’ne gitmesi ihtimaline karşılık düşünülen isimdi. Ancak hem Quaresma’nın kalacağını açıklaması hem de yüksek maliyeti Lens transferini 3 haftadır konuşulmaz hale getirdi.

Demba Ba: İki gün sonra ameliyat olacak Senegalli golcünün raporlarına göre hareket edilecek. Eğer kendisinin dediği gibi 10-15 günlük bir tedavi süresi varsa harekete geçilecek ancak 4 aylık bir sürec varsa vazgeçilecek. Olası transferdeki tek kriter Demba Ba’nın Çin kulübündeki alacaklarından vaz geçip bonservisini bedavaya alması.

Musa Çağıran: İç transferde düşünülen ilk isim. Osmanlıspor’un bonservis istemesinden dolayı görüşmeler şimdilik ağır ilerliyor.

İç transferde düşünülen diğer isimler olan Deniz Türüç ve Orkan Çınar için daha önce dolaylı yollardan görüşmeler yapan Siyah Beyazlılar takımlarının kiralık vermeyip bonservis istemesi ile henüz net bir sonuca ulaşmış değil.