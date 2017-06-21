Beşiktaş Atiba’nın alternatifini Napoli’de buldu: Allan

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon Atiba ve Tolgay’ın alternatifi olarak orta sahanın göbeği için futbolcu avına çıktı. Kara Kartal’ın ilk adayı Allan Loureiro. Başkan Fikret Orman, İtalyan yönetimine kiralama teklifinde bulunacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve henüz bir sonuca ulaşamayan Beşiktaş, Napoli'den Brezilyalı Allan'ı listeye aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetime sunduğu raporda orta sahanın göbeğine 1 futbolcu alınmasını istedi. Atiba ve Tolgay'ın gelecek sezon yetersiz olacağını düşünen Güneş'in bu isteği üzerine yönetim, 26 yaşındaki Sambacı'yı 1 yıllığına kiralamak için harekete geçti. Başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki günlerde İtalya'ya gideceği öğrenildi.

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Ön libero mevkiinde de forma giyen Brezilyalı Allan, geçen sezon Napoli formasıyla 29 maça çıktı. 1 golü bulunan Allan, 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Napoli'de Allan temsilcimize karşı da forma giymişti. Geçen sezon Udinese'den 11.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Brezilyalı orta saha için son kararı mavi-beyazlıların teknik heyeti verecek.