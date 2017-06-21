Beşiktaş 12 gün olarak planladığı Çin kampını 3 günde bitirecek

Beşiktaş, 12 gün sürmesi planlanan Çin kampının programında değişikliğe gitti.

Daha önce Güney Kore'de çalışan Şenol Güneş'in yanı sıra Çin'de oynayan Demba Ba ve Ersan Gülüm'ün verdiği bilgiler yönetimi tedirgin etti Temmuz ayının ortasında Çin'de hava aşırı sıcak olacağı için Kartal, 17 Temmuz'da Guangzhou'ya gidecek, Schalke ile maç yapıp 20'sinde dönecek…

Beşiktaş yönetimi, Çin kampının programında değişikliğe gitmek durumunda kaldı. 12 gün sürmesi planlanan kamp, yeni programa göre 3 günde tamamlanacak.

Bu değişikliğe gidilmesinin sebebi ise daha önce Güney Kore'de Seoul takımını çalıştıran teknik direktör Şenol Güneş ve Çin'de futbol oynayan Demba Ba ve Ersan Gülüm'ün verdiği bilgiler. Uzak Doğu tecrübesi bulunan Şenol hocanın yanı sıra Demba Ba ve Ersan, Avrupa'da mücadele edecek bir takımın sezon öncesi yüklemelerinin temmuz ayı içinde Çin'de yapılmasının yanlış olacağını ifade ettiler.

Devler de kısa süre konaklıyor

Bu tarihte Çin'de havanın çok sıcak olduğu, adeta bir fön makinesinden gelirmişçesine sıcak rüzgarların estiği bilgisini Güneş ve iki futbolcudan alan yöneticiler, bu durum nedeniyle son derece tedirgin oldular.

Öte yandan Çin'e giden Manchester United, Real Madrid, Bayern Münih gibi dünya devlerinin de Çin seyahatlerini kısa tutması siyah-beyazlıların da programda değişikliğe gitmesinde bir başka faktör oldu.

Yeni plana göre Beşiktaş 16 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıkacak ve saat farkı nedeniyle 17 Temmuz'da Çin'de olacak. Burada Bundesliga temsilcisi Schalke ile bir hazırlık maçı oynayacak olan Kartal, 20 Temmuz'da geri dönecek.

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