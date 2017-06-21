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Aykut Kocaman’ın Beckham tarzı!

Fenerbahçe'nin teknik patronu Aykut Kocaman yeni sezon öncesi Bodrum'da tatilini yaparken çekilen fotoğrafı akıllara ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham'ı getirdi.
09:4721 Haziran 2017
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Aykut Kocaman’ın Beckham tarzı!

16 Haziran’da Fenerbahçe’ye 2 yıllık imza atan Aykut Kocaman, sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum’u tercih etti. Konyaspor’la Türkiye Kupası Şampiyonu olan Kocaman, 27 Haziran’da başlayacak yeni serüveni için moral depolarken tarzıyla İngiliz futbolunun eski yıldızlarından David Beckham’ı hatırlattı.

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Etiketler
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