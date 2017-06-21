Antalyaspor’da Jeremy Menez imzayı attı

Antalyaspor, Fransız orta saha oyuncusu 30 yaşındaki Jeremy Menez ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Törende Menez ile Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk arasında yaşanan 'Sol açık' diyaloğu damga vurdu.

Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında yer almayı ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Antalyaspor, yeni transfer Jeremy Menez’i Atilla Konuk Tesisleri’nde düzenlediği törenle kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlı ekip. Fransız orta saha oyuncusu, Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Menez transferinin takım açısından önemli bir hamle olduğunu anlatırken “3 yıllık sözleşme imzaladık. Kulübümüze faydası olacağına inanıyoruz. Kulübümüzü performansıyla en iyi yere taşıyacaktır. Kendisine güveniyor, inanıyoruz, beklentimiz büyük” dedi.

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Menez, havalimanı gelişinden itibaren taraftarın kendisini çok sıcak karşıladığını anlatırken “Ligin başlaması için sabırsızlanıyorum. Özellikle de inanılmaz bir statta oynayacağım için heyecanlıyım. Çok güzel bir şehirde futbol oynamak gurur verici. Tek amacım güzel galibiyetler almak ve Antalyaspor taraftarını mutlu etmek” diye konuştu.

‘SOL AÇIK’ ŞAKASI

Menez, gazetecilerin “Hangi mevkide oynamayı daha çok seviyorsun?” sorusu üzerine öncelikle ilk 11’de olmayı hedefllediğini belirterek, “Sağda oynamayı pek tercih etmiyorum. Ancak, hoca nerede görev verirse orada oynarım. Sol açık benim favori mevkim” diye cevap verdi. Menez’in sol açıkta oynamayı sevdiğini söylemesi üzerine Başkan Öztürk, şaşkın yüz ifadesiyle, “Sol açık mı? Bize böyle söylenmemişti” diyerek futbolcuyla şakalaştı.

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Gazetecilerin Antalyaspor’u tercih etmesinde Eto’o’nun katkısının olup olmadığını sorması üzerine üzerine Menez, şu yanıtı verdi:

“Daha önce Eto’o ile karşılıklı oynadık. Transfer sürecinde burada oynadığını bildiğim için önemli bir rol oynadı. En önemlisi 15 gün önce transfer görüşmesi için geldiğim Antalya’da kendimi çok iyi hissettim ve Antalyaspor’a gelmeye karar verdim. Süper Lig, Avrupa’da bilinen bir lig. Zorluk derecesi yüksek. Türk takımlarından en son izlediğim maç Lyon- Beşiktaş karşılaşması oldu. Benim gibi Avrupa’dan gelen transferler Süper Lig’de zorluk derecesini daha yukarı çekecektir.”

Antalyaspor, şu ana kadar Maicon Marques, Aydın Karabulut ve Jeremy Menez’i transfer etti. Kırmızı beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Drole ve Salih Dursun’la da sözleşme imzaladı.