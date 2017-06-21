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Ankaragücü İsmail Kartal’ı göreve getirdi

Süper Lig'e dönme hedefiyle sezona başlayacak olan TFF 1. Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi.
21:5421 Haziran 2017
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Ankaragücü İsmail Kartal’ı göreve getirdi

TFF 1. Lig’e dönen ve hedefini Süper Lig olarak belirleyen Ankaragücü, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü İsmail Kartal’ı göreve getirdi. 2016-2017 sezonuna Gaziantepspor’da başlayan ancak kötü gidişin ardından istifa eden Kartal, Ankaragücü ile iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Kartal “Büyük bir camiaya geldim. Hedefimiz Süper Lig. Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım kuracağız. Başarıya onların desteğiyle ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla sembol olan Kartal, teknik adamlık kariyerinde de Fenerbahçe’yi çalıştırmıştı. Kartal’ın sarı-lacivertli kulübün başında bir Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Etiketler
ankaragücü ismail kartal tff 1.lig
Son güncelleme: 22:05 | 21.06.2017
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