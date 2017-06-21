Angel di Maria’ya hapis cezası!

İspanya'da Messi, Ronaldo ve Mourinho hakkında başlatılan vergi kaçırma davalarına Angel di Maria da eklendi. Arjantinli yıldız 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İspanya Hükümeti, vergi kaçakçılığına savaş açtı. Lionel Messi ile başlayan soruşturmalar Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho’ya da sıçradı. Messi para cezasına çarptırılırken, Mourinho iddiaları kesin bir dille yalanaldı. Ronaldo ise 31 Temmuz’da gerçekleştirilecek mahkemeyi beklemede… İspanya’da bu gelişmeler yaşanırken davası süren ve şu anda Paris Saint Germain’de forma giyen Angel di Maria hakkında karar verildi. İspanya Mahkemesi, Arjantinli yıldızın vergi kaçırdığını belirterek 1 yıl hapis cezası verdi. Ceza 2 yıldan az olduğu ve Di Maria’nın sabıkası bulunmadığından dolayı yıldız futbolcunun cezası para cezasına çevrildi. Di Maria’nın, 2 milyon euro ödemesine karar verildi.

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Angel di Maria’nın Real Madrid’de oynadığı dönemi içeren vergi kaçırma suçlamasında savcı, yıldız futbolcunun İspanya Ekonomi Bakanlığı’ndan 2012 ve 2013 yıllarında 1.3 milyon euro tutarında vergi kaçırdığı iddiası mahkeme tarafından haklı bulundu. İspanyol gazetesi El Confidencial, Di Maria’yı savunan avukatların, anlaşma yoluna giderek parayı ödeyeceklerini beyan ettiğini yazdı. Futbol hayatını Paris Saint Germain’de sürdüren Di Maria, böylece Messi’den sonra vergi kaçırma cezası alan ikinci Arjantinli futbolcu oldu.