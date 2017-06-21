Ali Ay’dan Le Guen ve transfer müjdesi

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fransız teknik adam Paul Le Guen ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyerek, “Benim izlenimim olumlu. Bana göre hoca için de olumlu bir görüşme oldu. Eğer hocanın ekibi de onay verirse yarın öğlen kendisi Bursa’ya gelecek” dedi.

Bursaspor'da teknik direktör arayışları sürerken bugün İstanbul'a gelen Fransız çalıştırıcı Le Guen ile bir görüşme yapıldı. İstanbul'da gerçekleşen toplantıyla Bursaspor Başkanı Ali Ay, Mali Asbaşkan Fatih Pulat, İdari Menajer Hüseyin Gedik ve Scouting Direktörü Özhan Pulat katıldı. Gerçekleşen görüşme sonrası Başkan Ali Ay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Olumlu bir görüşme oldu”

Fransız teknik direktör ile daha önce de görüştüklerini belirten Ali Ay, “Le Guen, beni görmek ve benimle tanışmak istemiş. Geldi, detayları konuştuk. Yarın sabah kendi ekibiyle de görüşecek. Ben yarın hocamızdan olumlu ya da olumsuz bir cevap bekleyeceğim. Ama benim izlenimim olumlu. Bana göre hoca için de olumlu bir görüşme oldu. Burası büyük Bursaspor camiası, hocamız da bir dünya markası tabii o yüzden umarım olumlu sonuçlanır. Eğer hocanın ekibi de onay verirse yarın öğlen kendisi Bursa'ya gelecek” ifadelerini kullandı.

“Bayram sonrası 5-6 futbolcuyla anlaşma sağlayacağız”

Le Guen ile anlaşma sağlanması halinde transfere de hız vereceklerini söyleyen Ay, “Yarın her şey olumlu olursa hocanın isteği doğrultusunda bazı futbolcularla görüşmelerimiz olacak. Her şey yolunda gider bayram sonrası 5-6 futbolcuyla anlaşma sağlayacağız” şeklinde konuştu.