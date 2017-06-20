Zinedine Zidane’ın takımı 7. lige düştü

2014-15 sezonunda Fransa 1. Futbol Ligi'nde yer alan Evian, sportif ve ekonomik açıdan yaşadığı büyük düşüşle 7. lige kadar geriledi

Zinedine Zidane’ın da ortakları arasında yer aldığı Fransız futbol kulübü Evian, gelecek sezon yeni adıyla ülkesinde 7. ligde mücadele edecek. Fransa 1. Futbol Ligi’nde (Ligue1) 2014-15 sezonunda mücadele etmesine rağmen son dönemde sportif ve ekonomik açıdan büyük düşüş yaşayan Evian, gelecek sezon bölgesel 2. ligde yer alacak. Kulübün hissedarları arasında Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane ve eski Fransız futbolcu Bixente Lizarazu’nun da yer aldığı Fransa temsilcisi, 2014-15 sezonu sonunda Ligue 1’den ikinci lige düştü. Kulübün 2016’da tasviye edilmesinin ardından A takım düzeyinde futbolcularıyla maça çıkamayan Evian’ın, sadece 19 yaş altı takımı ligde mücadele etti.

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Kulübün dağılmasının ardından gelecek sezon için yeniden yapılanmaya giren Fransa ekibi, Thonon Evian Savoie adıyla amatör seviyedeki Fransa 7. liginde boy gösterecek.