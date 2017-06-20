Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın muhtemel rakipleri belli oldu

2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin muhtemel rakipleri belli oldu. Alınan sonuçlara göre Türkiye, çeyrek finalde Rusya-Yunanistan eşleşmesinin galibi ile yarı final mücadelesi verecek.
Bu akşam oynanan maçların ardından grup aşaması sona ererken, çeyrek finale kalmayı garantileyen takımlar İspanya, Belçika, Türkiye ve Fransa oldu. Çeyrek final için eleme oynayacak takımlar ise şöyle: Sırbistan-Letonya, İtalya-Macaristan, Rusya-Yunanistan, Ukrayna-Slovakya.
Rusya-Yunanistan eşleşmesinin galibi Türkiye’yle, Ukranya-Slovakya eşleşmesinin galibi ise Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi Türkiye’nin çeyrek finali geçmesi halinde Potanın Perileri’nin rakibi olacak ve final mücadelesi verecek.
Sırbistan-Letonya eşleşmesinin galibi İspanya, İtalya-Macaristan eşleşmesinin galibi ise Belçika’yla eşleşecek ve bu eşleşmelerin sonucunda finalist belli olacak.