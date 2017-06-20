Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde karşılaşacağı takım belli oldu. Potanın Perileri Rusya-Yunanistan eşleşmesinin kazananıyla yarı final mücadelesi verecek.

2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin muhtemel rakipleri belli oldu. Alınan sonuçlara göre Türkiye, çeyrek finalde Rusya-Yunanistan eşleşmesinin galibi ile yarı final mücadelesi verecek.

Bu akşam oynanan maçların ardından grup aşaması sona ererken, çeyrek finale kalmayı garantileyen takımlar İspanya, Belçika, Türkiye ve Fransa oldu. Çeyrek final için eleme oynayacak takımlar ise şöyle: Sırbistan-Letonya, İtalya-Macaristan, Rusya-Yunanistan, Ukrayna-Slovakya.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı 3`te 3`le çeyrek finalde İlk iki maç sonunda çeyrek finale çıkmayı garantileyen Potanın Perileri, 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki son maçında Belarus'u da 88-74 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Rusya-Yunanistan eşleşmesinin galibi Türkiye’yle, Ukranya-Slovakya eşleşmesinin galibi ise Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi Türkiye’nin çeyrek finali geçmesi halinde Potanın Perileri’nin rakibi olacak ve final mücadelesi verecek.

Sırbistan-Letonya eşleşmesinin galibi İspanya, İtalya-Macaristan eşleşmesinin galibi ise Belçika’yla eşleşecek ve bu eşleşmelerin sonucunda finalist belli olacak.

Sırbistan son maçta tutundu Son Avrupa şampiyonu Sırbistan, 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu son maçında en az 6 sayı farkla yenmesi gereken Slovenya'yı 88-69 yenerek çeyrek final için play-off oynama hakkı kazandı. İlgili Haberi Oku