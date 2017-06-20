Personele ödeme yapamayan Trabzonspor Visca’nın peşinde

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'in sağ kanat oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Öte yandan Trabzonspor'un personel maaşlarını geç ödediği öğrenildi.

Yeni sezon için Kamil Ahmet Çörekçi ve Theo Bongonda ile anlaşarak transfer sezonunu açan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir’de başarılı bir performans ortaya koyan sağ kanat oyuncusu Visca’ya yöneldi. Teknik direktör Ersun Yanal´ın da 27 yaşındaki Visca’nın transfer edilmesini istediği belirtildi. Trabzonspor´dan ayrılma isteği bulunan Yusuf Erdoğan´ı da takasta kullanmayı planlayabileceği öğrenildi. Bordo mavili kulübün Visca’nın transferi için Medipol Başakşehir Kulübü’ne ayrıca bir miktar da ödeme yapmayı gözden çıkardığı bildirildi. Bu arkada bordo-mavililerin 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Visca’yı kadrosuna katmak için Medipol Başakşehir’i ikna çabalarına devam ettiği kaydedildi.

Takımından ayrılmak istediği ifade edilen Visca, geride kalan sezonda Medipol Başakşehir´de 43 maçta görev aldı, 10 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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PERSONEL MAAŞLARI KISMEN ÖDENDİ

Maddi yönde zor bir süreçten geçen Trabzonspor’da uzun süredir maaşlarını alamayan personele kısmi ödeme yapıldı. Son olarak Mart ayında maaş alan personele, yaklaşık 3 aylık sürenin ardından 19 Haziran’da Nisan ayı dönemine ait ödemenin gerçekleştirildiği belirtildi. Bordo-mavili yönetimin futbolcuların ödemelerini ise düzenli olarak gerçekleştirdiği ve sezon başında söz verildiği gibi bu noktada bir sorun olmadığı kaydedildi

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KULÜP DOKTORU İÇİN KARAR GELECEK HAFTA

Trabzonspor’da 2015 yılından beri kulüp doktorluğu görevini yürüten Ufuk Şentürk´ün istifa etmesinin ardından bordo mavililer yeni sezon için yeni bir görevlendirme yapacak. Bu konuda teknik direktör Yanal’ın da fikrinin alınacağı, gelecek hafta yapılacak toplantının ardından kulüp doktoru konusunda son kararın verileceği bildirildi.