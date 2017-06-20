Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta: 3 Temmuz’da FIFA’ya başvuracağız

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, camianın önde gelen isimleri ile bir buluştuğu iftarda, transfer çalışmaları ve takımın genel durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Usta, 3 Temmuz'da şike süreciyle ilgili FIFA´ya başvuruda bulunacaklarını da söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri, kentte bir otelde düzenlenen iftara katıldı. İftara, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski kulüp başkanı Salih Erdem, eski yöneticiler ve futbolcular ile camianın önde gelenleri de katıldı. Başkan Muharrem Usta, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, büyük bir kulüp olmanın zor ve meşakkatli bir iş olduğunu belirterek, “Anadolu´dan bir büyüğün çıkması, büyük bir destanın yazılması, dev bir dünya markasının her tarafta bayrağının dalgalanması, özetle büyük bir emek verilerek ortaya çıkmış bir emeğin ürünü. Trabzonsporumuza emek vermiş, ama aramızda olmayan büyük insanlara buradan Allah’tan rahmet diliyorum. Biz onların vermiş olduğu emeklerin hakkını elbette ödemek durumundayız” dedi.

‘KULÜBÜMÜZ AYAĞA KALKMAK ÜZERE SAĞLIKLI BİR ZEMİNE OTURDU’

Bu büyük kulübün oluşmasına emek veren herkesin sorumluluk altında olduğunu hissetmek durumunda olduğuna vurgu yapan başkan Usta, şunları söyledi:

“Büyük kulüpler zor şartlarda da olsa ayağa kalkmayı o büyüklüğün şanına yaraşır bir şekilde yol almayı mutlaka başarmak ve becermek zorunda. Trabzonspor´un başarılı olması için canı gönülden fedakarca hizmet etmekten ve camiamızı başarılı günlere taşıyabilmekten onur duyacağımızı ifade etmek isterim. Büyük kulüplere, büyük markalara emek vermek her birimizin asli görevi. Elbette çok insan geldi geçti. Daha önce başkanlar oldu, bundan sonra da olacak. Bu büyük kulüp, yarınlara sağlıklı bir şekilde yolculuğunu yapmak durumunda. Zor günler geçirmiş olabiliriz ama, emin olun düne göre bugün daha sağlıklı bir yapıya kavuştuk, daha umutluyuz. Hala zorluklarımız ve sıkıntılarımız var. Hem de çok ciddi sıkıntılarımız var. Ama emin olan Trabzonspor ayağa kalkmak üzere sağlıklı bir zemine oturmuştur.”

‘YENİ BİR YILA GİRDİK’

Trabzonspor´un geride kalan sezonun ikinci yarısında sergilediği performanstan herkesin mutlu olduğunu ve yeni bir yıla girdiklerini ifade eden Usta, “Futboldan anlayan herkes bilirler ki; büyük takımlar hedeflerinden uzaklaştın mı birtakım bocalamalar yaşayabilirler. Ama yeni bir yıla geldik. 2 Ağustos´la birlikte Trabzon´da, İstanbul´da, belki Anadolu´nun bir kaç şehrinde Avrupa ile birlikte aynı anda kulübün 50´nci yılını kutlayacağız. 50´nci yılın hepimiz açısından önemini vurgulayacak tarzda şölen yapacağız” diye konuştu.

‘HATALAR MUTLAKA OLACAKTIR’

Trabzonspor´un önünde uzun yıllar olduğunu dikkat çeken Başkan Muharrem Usta, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bizler gelip geçici olacağız. Bütün buradaki ağabeylerimden, kardeşlerimden, herkesten rica ediyorum. Yöneticiler elbette iş yaparken hata da yaparlar. Hayatta iş yapmak isteyen herkes, beraberinde hatalar da yapacak. Asıl olan hatalarda da iş yapılırken, o işin arkasında durabilmek. Yoksa bu korkular, bu endişeler olduğu sürece insanlar için hayatta üretmemek gibi başka bir mantık ortaya çıkar. O nedenle bizler sizlere sırtımızı dayayarak, sizlerden güç alarak, bu salondaki Trabzonspor´un ruhundan destek alarak kulübümüzü geleceğe sağlıklı bir şekilde taşımanın gayreti içinde olacağız.”

‘COŞKULU BİR TRABZONSPOR´U İNŞA EDECEĞİZ’

Usta, zirvelerde dolaşan bir Trabzonspor´u inşa etmek için uğraştıklarını ifade ederek, “Takım belli standartta oturdu, ama belirli eksikliklerimiz var. Zirvede dolaşan bir Trabzonspor inşa etmek için uğraşıyoruz. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için bütçemizi de dikkate almak kaydıyla en doğru isimlerle Trabzonspor´u buluşturmanın gayretini gösteriyoruz. Transferler konusunda sorunlarımız var. Ama inanıyorum ki herkesi mutlu edecek tarzda takımımızın ihtiyacını karşılayacağız. Gelecek sene beraberce Trabzonspor´un arkasında sağlıklı bir şekilde hep birlikte durmamız kaydıyla, gerçekten iyi bir takımı ve coşkulu bir Trabzonspor’u inşa edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

‘3 TEMMUZ´DA FIFA´YA BAŞVURU YAPACAĞIZ’

Usta, iftar yemeğinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise 3 Temmuz´da şike süreciyle ilgili FIFA´ya başvuruda bulunacaklarını belirterek, “İsviçre´de, oradaki hukukçuluklarımızla birlikte geçenlerde bir toplantı yaptık. Şu anda başvuru hazırlıklarını tamamlıyoruz. Aksilik olmazsa sembolik anlamı da olduğu için 3 Temmuz´da FIFA´ya başvurumuzu yapacağız” dedi.

‘BAYRAMDA TRANSFER İÇİN AVRUPA´YA GİDİYORUZ’

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Usta, “Nokta atışı 3 veya 4 oyuncuya ihtiyacımız var. Bu 3-4 oyuncuda hata yapmak istemiyoruz. Bir stoper, çeşitli özelliklere sahip birbirinden farklı ve tamamlayıcı 2 orta saha, bir de ön bölgede oynayacak oyuncu alacağız. Trabzonspor´un ekonomik sorunları bizi çok zorlamıyor olsa şu anda belki de 1-2 oyuncuyu açıklıyor olurduk. Ama isim açıklayınca, maliyeti biraz daha ağır oluyor. İyi transfer yapmak çok kolay bir iş değil. Görüştüğümüz oyuncular var. Bayramda onlarla ilgili yol almak için Avrupa´ya gidiyorum” diyerek açıklamalarını noktaladı.