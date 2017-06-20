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Samsun Anakent’e pasör takviyesi

Samsun Anakent kadrosuna takviye yaptı.
16:0920 Haziran 2017
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Samsun Anakent’e pasör takviyesi

Voleybol Bayanlar 1. Ligi'nde yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Samsun ekibi son olarak kadrosuna geçen sezon Sultanlar Ligi'nde bulunan Trabzon İdmanocağı'nın formasını giyen pasör Kübra Kegan'ı kattı. Yetenekli sporcu Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Başkanı Kadir Koçak'la birlikte kendisini resmen kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Kübra, Samsun'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Bir an önce takımla beraber maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

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