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Potanın Perileri çeyrek finale hazırlanıyor

2017 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Basketbol Takımı, taktik antrenman yaptı.
20:5720 Haziran 2017
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Potanın Perileri çeyrek finale hazırlanıyor

2017 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda B Grubu’nu namağlup tamamlayarak çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, taktik ağırlıklı bir antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Grup maçlarını oynadığı Hradec Kralove’den sabah saatlerinde ayrılarak Prag’a giden ve Perşembe günü çeyrek finalde karşılaşacağı rakibini beklemeye başlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, bugün akşam saatlerinde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. İdmanda, teknik heyet ve oyuncuların oldukça hırslı ve istekli olması dikkati çekti.

Etiketler
2017 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası türkiye
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