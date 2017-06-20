Ozan Tufan’a bir darbe daha! Nedeni ihanet mi?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de istediği performansı gösteremeyen ve ismi Portekiz takımlarıyla anılan Ozan Tufan'a bir şok da özel hayatından geldi. Milli futbolcunun, özel hayatındaki sorunlar nedeniyle nişanlığı Senem Dişçi'den ayrıldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de performansı nedeniyle eleştirilen ve gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan, özel hayatında sorunlar yaşıyor. Bursaspor'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen fakat beklentilerin uzağında kalan Ozan Tufan'ın gelecek sezon Sarı Lacivertli takımda düşünülmüyor.

Valencia ve Benfica'nın ilgisi iddia edilen Ozan Tufan'ın kesin olarak gelecek sezon takımdan ayrılması bekleniyor…

Ozan Tufan'ın ayrıca özel hayatında da nişanlısı Senem Dişçi ile çalkantılı günler geçirdiği ve performansının düşüklüğünde özel hayatında yaşadığı sorunların da etkili olduğu ifade ediliyor. Ozan Tufan'ın bir süre önce nişanlısı Senem Dişçi ile ayrıldığı iddia edildi.

NEDENİ TUĞBA YURT MU?

Popçu Tuğba Yurt geçen hafta Bodrum'daki bir gece kulübünde sahneye çıktı. Popçuyu dinleyenler arasında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da vardı.

Dedikoduya göre; Ozan Tufan, Tuğba Yurt'a övgüler yağdırdı. Ardından da popçuyla yakınlaşmak istedi. Tuğba Yurt kulüpten ayrıldıktan 5 dakika sonra mekanı terk etti.