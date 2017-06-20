Östersunds’tan Ghoddos kurada Galatasaray’ın geldiğine inanamadı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda eşleştiği Östersunds'da forma giyen Ghoddos, sarı-kırmızılı takımla eşleştiklerine inanamadı.

İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu. İsveç’in Östersunds takımı ile eşleşen Galatasaray, ilk maçını 13 Temmuz’da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 20 Temmuz’da sahasında oynayacak. İsveç ekibinin İranlı golcüsü Saman Ghoddos, İsveç’in Fotbollskanalen kanalına yaptığı açıklamada rakiplerinin Galatasaray olduğuna inanamadı.

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Saman Ghoddos, Galatasaray ile eşleştiklerini öğrenince “Niye yalan söylüyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi. Daha sonra kuranın gerçek olduğunu anlayan Ghoddos, kurayı “Galatasaray’ı seçtik. Bu çok kötü oldu. Bu eşleşmeyi dört gözle bekliyorum. Çok zor maçlar olacak. Turu geçmek için oynayacağımız açık ama daha çok yolumuz var. Her türlü çok keyifli maçlar olacak” sözleri ile değerlendirdi.

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Galatasaray’ın rakibi Östersunds, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. Geçen sezon ilk defa yükseldiği İsveç Birinci Ligi’ni 8. sırada bitiren Östersunds, İsveç Kupası finalinde Norrköping’i 4-1 yenerek Avrupa Ligi bileti aldı. Galatasaray’ın rakibi Östersunds devam eden İsveç Ligi’nde geride kalan 12 hafta sonunda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 21 puan topladı. İsveç ekibi 3. sırada bulunuyor. 12 maçta 19 gol atan Östersunds buna karşın kalesinde 14 gol gördü.