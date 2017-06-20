Metin Albayrak’tan Talisca gerçekleri!

Beşiktaş Yöneticisi Metin Albayrak, 1903 Karakartallar Derneği tarafından düzenlenen katıldığı iftarda transfer ve Talisca'nın Manchester United'a gideceği yönündeki iddialara yönelik konuştu.

1903 Karakartallar derneği tarafından Nişantaşı’nda organize edilen iftara Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden Metin Albayrak, Hüseyin Mican, Hakan Özköse ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü katıldı. İftara çok sayıda Beşiktaşlı taraftarda yer aldı.

İftar sonrası Beşiktaş’ın futbolcu izleme komitesinin başındaki isim olan yönetici Metin Albayrak açıklamalarda bulundu. Talisca’nın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a gideceği dedikoduları hakkında konuşan Albayrak, “Bugün hangi futbolcuya sorsanız Premier Lig veya İspanya Ligi’nde oynamak istediğini söyleyebilir. Ancak Talisca’yla bizim bir senelik daha anlaşmamız var. Bizim onayımız olmadan herhangi bir transfer söz konusu değil. Eğer Talisca’nın bir anlaşma süreci olacaksa Beşiktaş da masada olmak zorunda. Bize de bu konuda gelen herhangi bir şey yok” diye konuştu. Fikret Orman`dan Bakan`a ziyaret Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı kabul etti. Bakan Kılıç, kabulde Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş'ı bir kez daha kutladı. İlgili Haberi Oku

ABOUBAKAR

Geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren Vincent Aboubakar’ın transfer süreciyle ilgili de konuşan Albayrak, “Aboubakar istediğimiz bir oyuncu. Bu konuyla başkanımız ilgileniyor, görüşmeler sürüyor. Transfer döneminde herkes bir yerlere gidiyor ama Aboubakar’la ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

MARCELO VE VIDA…

Marcelo’ya gelen bir teklif olduğunu söyleyen Albayrak, “Bu teklifi kendi içimizde görüşüyoruz. Fiyat hakkında bilgi vermem doğru olmaz. Marcelo giderse ayrı, gitmezse ayrı bir stratejimiz var. Vida’nın dışında birkaç alternatifimiz daha var” şeklinde konuştu.

İSTİFA HABERLERİNE YANIT

Son olarak hakkında çıkan istifa edeceği dedikodularına değinen Beşiktaşlı yönetici “Biz bir aileyiz. 5 senedir Fikret Orman başkanım ile çalışıyoruz. Her ailenin içerisinde bazı iletişim sorunları olabilir ama hepimizin önceliği Beşiktaş’ın menfaati. Fikret Başkan, benim çocukluk arkadaşım, biz kendisiyle 10 yaşından beri arkadaşız. Bunlar gelip geçici, gördüğünüz gibi buradayım. Yine Beşiktaş için çalışıyoruz. Beşiktaş bizim ailemiz. Buraya hizmet etmeye devam ediyoruz. Bazen anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları olabilir. Ama sonunda anlaşma sağlanır” ifadelerinde bulundu. Beşiktaş`ta Şenol Güneş`in kara bahtı kör talihi! Son iki sezondur Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, sürekli hücum hattını yeniden kurgulamak zorunda kalıyor. İlgili Haberi Oku