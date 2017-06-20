Menez’e Antalya’da coşkulu karşılama

Antalyaspor iki hafta önce transferini duyurduğu Menez'i şehre getirdi. Fransız futbolcu büyük coşkuyla karşılandı.

Süper Lig’i 5. sırada bitirerek büyük başarı yakalayan ve gelecek sezon daha iyi bir takım kurmak için çalışmaları kapsamında daha önce 3 yıllık anlaşma sağlanan Fransız oyuncu Jeremy Menez, Antalya'da coşkuyla karşılandı.

Antalya Havalimanı CIP kapısından çıkan 30 yaşındaki hücum oyuncusu havaalanından ayrılarak kalacağı otele gitti. Taraftarlar yıldız Jeremy Menez'e tezahüratlarda bulunurken, yaktıkları meşalelerle oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu. Fransız oyuncu Menez'in boynundaki Antalyaspor atkısı ise dikkatlerden kaçmadı. Fransız CIP kapısında 3 tane futbol topunu ve Antalyaspor atkılarını imzaladıktan sonra taraftarlara hediye etti.

Antalyaspor yarın saat 13.30'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 30 yaşındaki Jeremy Menez'e imza töreni yapacak. Fransız forvet oyuncusu daha önce Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan ve Bordeaux formalarını giydi. Öte yandan yıldız futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 24 maça çıkarken 2 gole imza attı. Antalyaspor`dan Sosa ve Casillas açıklaması Antalyaspor başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor'un gündemi hakkında Kanal V televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku