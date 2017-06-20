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Madonna oğlu futbol oynasın diye 5 milyon pound harcadı

Pop müziğinin ikon ismi Madonna, evlat edindiği David Banda'nın Benfica alt yapısında oynaması için Portekiz'de 5 milyon Pound'a ev satın aldı.
11:3520 Haziran 2017
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Madonna oğlu futbol oynasın diye 5 milyon pound harcadı

Pop müziğinin yıldızlarından Madonna, 11 yaşındaki David Banda’yı 2006 yılında Malavi’den evlat edindi. Futbola yeteneği olan Banda, Benfica alt yapısına kabul edildi. Madonna, Portekiz ekibinde futbol oynama şansı doğan oğlu için New York’tan 3 bin 300 mil uzağa taşınma kararı aldı. Bu amaçla da Lizbon’da 5 milyon Pound’a bir ev satın aldı. Banda’yı da şehirdeki yıllığı 30 bin Pound olan Fransız Lisesine kaydettirdi.

Adı da kendisi gibi Madonna olan annesini 5 yaşındayken göğüs kanserinden kaybeden ünlü şarkıcının anne eksikliğinin ne olduğunu bildiği ve bunun için de evlatlık oğluna bu hissi yaşatmamak için böyle bir karar aldığı yorumları yapıldı.

Etiketler
fransa madonna monaco
Son güncelleme: 12:32 | 20.06.2017
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