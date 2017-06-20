Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
KONYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Konyaspor’da 5 ayrılık

Atiker Konyaspor takımla Avrupa Ligi deneyimi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarını ayırdığı açıkladı.
17:5320 Haziran 2017
0
Konyaspor’da 5 ayrılık

Atiker Konyaspor, Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarını ayırdığı açıkladı.

Atiker Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“‘Konyasporumuz’a uzun süreden beri hizmet eden, son 2 sezonda da Süper Lig 3’üncülüğümüze ve Türkiye Kupası şampiyonluğumuza katkı sağlayan futbolcularımız, Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarımız ayrılmıştır. Kendilerine, camiamıza yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür ediyor,  bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

Etiketler
alban meha atiker konyaspor Dimitar Rangelov Kaya Tarakçı Kibong Mbamba mehmet uslu
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER