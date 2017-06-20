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Sabri Sarıoğlu Kayserispor ile görüşmelere başladı

Galatasaray Kulübü'nün sözleşmesini uzatmadığı Sabri  Sarıoğlu, kendisine transfer teklifinde bulunan Kayserispor´la bir görüşme yapacak.
12:1620 Haziran 2017
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Sabri Sarıoğlu Kayserispor ile görüşmelere başladı

Sabri’ye eski takım arkadaşı Kayserisporlu Umut Bulut aracılığıyla transfer teklifi yapıldığı öğrenildi. Sabri´nin hafta sonuna kadar Kayseri´ye gelerek, yöneticilerle masaya oturacağı ifade edildi.

Kayserispor´a Bia’dan 2 yıllık imzaİsviçre´nin Sion takımında oynayan Kongo asıllı, Belçika A milli takım oyuncusu 27 yaşındaki  Geoffrey Bia’yla 2 yıllık imza sözleşme yaptı. Kayseri´de sağlık kontrolünden geçirilen 10 numara pozisyonunda oynayan Geoffrey Bia, daha sonra gittiği Kayserispor Tesisleri’ni gezdi. Kongolu Bia, bir araya geldiği yöneticilerle anlaşmaya vardıktan sonra da 2 yıllık mukavele imzaladı.

Öte yandan Bandırmaspor’un sağbeki Ömer´in de Kayserispor´un transfer listesinde bulunduğu, kulübünün izniyle görüşme yapıldığı öğrenildi

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Etiketler
Geoffrey Bia kayserispor Sabri transfer
Son güncelleme: 12:34 | 20.06.2017
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