Sabri Sarıoğlu Kayserispor ile görüşmelere başladı

Sabri’ye eski takım arkadaşı Kayserisporlu Umut Bulut aracılığıyla transfer teklifi yapıldığı öğrenildi. Sabri´nin hafta sonuna kadar Kayseri´ye gelerek, yöneticilerle masaya oturacağı ifade edildi.
Kayserispor´a Bia’dan 2 yıllık imzaİsviçre´nin Sion takımında oynayan Kongo asıllı, Belçika A milli takım oyuncusu 27 yaşındaki Geoffrey Bia’yla 2 yıllık imza sözleşme yaptı. Kayseri´de sağlık kontrolünden geçirilen 10 numara pozisyonunda oynayan Geoffrey Bia, daha sonra gittiği Kayserispor Tesisleri’ni gezdi. Kongolu Bia, bir araya geldiği yöneticilerle anlaşmaya vardıktan sonra da 2 yıllık mukavele imzaladı.
Öte yandan Bandırmaspor’un sağbeki Ömer´in de Kayserispor´un transfer listesinde bulunduğu, kulübünün izniyle görüşme yapıldığı öğrenildi