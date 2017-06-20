Kaleciden akıl almaz hata

Güney Afrika'da Stellenbosch FC ile Black Leopards arasına oynanan maçta enteresan bir pozisyon yaşandı.

Stellenbosch oyuncusu fair play maksadıyla topu rakip takımın kalecisi Rotshidzwa Tyson Muleka’ya doğru attı. Muleka bir kaç adım önünde seken topu tutamayınca top ağlarla buluştu. Maçı izleyenler golü bulan Stellenbosch takımının maçın başlamasının ardından rakip takıma gol atmaları için izin vermesini beklerken Stellenbosch takımı buna izin vermedi ve Muleka’nın yaptığı bu hata takımına pahalıya patladı.

Galatasaray`ın UEFA Avrupa Ligi`ndeki rakibi Östersunds`un kalecisi Aly Keita saldırıya uğramıştı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda eşleştiği Östersunds'un kalecisi Aly Keita, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bir taraftarın saldırısına uğramıştı. İlgili Haberi Oku